台灣好湯金泉獎網路票選明起跑　投票還能抽iPhone

▲2022-2023台灣好湯金泉獎票選活動登場，圖為東埔溫泉區。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

秋涼時分和泡湯的季節又來臨了，有「台灣溫泉奧斯卡」之稱的金泉獎也將再度登場，日月潭國家風景區管理處指出，金泉獎票選活動將於11月1日至12月31日舉辦，全台19個溫泉區都將全力展現各自特色，向國人推介台灣的溫泉文化。

「2022-2023台灣好湯金泉獎」行銷記者會於26日下午於大板根森林溫泉酒店召開，包含日管處長簡慶發、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田，以及來自全台灣19個溫泉協會理事長或代表等逾80位來賓都共襄盛舉。

▲北港溪溫泉區。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，今年度金泉獎分為最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，及眾多溫泉區最渴求的溫泉金獎「十泉十美獎」，總計7大獎項，藉由民眾票選及專家評比；各縣市政府與溫泉區業者為爭取最佳成績都將傾全力支持，並展現出最優質的服務與品質，還有10月29日於台北車站起跑的一系列宣傳造勢活動，11月6日則於向山遊客中心(11/6)、11月20日於台南美術館二館、12月3日在花蓮火車站。

▲2022-2023台灣好湯金泉獎票選活動明登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處說明，民眾在11月1日至12月31日期間，只要加入台灣好湯官方Line@，就可參加「十泉十美獎」網路票選，每人每日最多可投5票，今年提供iPhone最新款手機、全台溫泉區的溫泉住宿券、南投茶葉等總值超過10萬元的獎品；歡迎國人在冬天走出戶外，一同來泡好湯。

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