梨泰院悲劇喚起公民意識！民眾自願「4人一組」抬傷患　店家開門疏散

▲29日晚間梨泰院爆發悲劇，救難人員與一般民眾分成「4人一組」負責協助搬運傷患。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發踩踏事件，導致154條性命慘烈犧牲。事發當時，有愛湊熱鬧的年輕人冷眼旁觀，不過大多還是充滿熱血的善良群眾負責進行心肺復甦術（CPR），甚至跳出來自願和陌生人一起「4人一組」負責搬運傷亡者，還有酒吧等商家願意打開店門協助疏散、救助民眾。

根據韓媒《東亞日報》，首爾市龍山區梨泰院洞漢彌爾頓飯店附近某巷弄晚間11時爆發「踩踏悲劇」，此時開始有民眾疾聲呼喊，「請問有人會做CPR嗎？尤其是曾當過兵的，趕快來幫忙吧」，儘管現場淪為充滿哀嚎聲的人間地獄，但還是有許多熱心民眾願意出面盡力協助。

在現場協助搬運遺體的21歲民眾李圭遠（이규원，音譯）受訪表示，「光是我所看到的，就有30多個人躺在地上接受CPR，其他民眾則分成4人一組，負責抬起傷亡者們的四肢，協助運到路邊，我也一起幫忙，以為能救活的......」

報導指出，現場擠得水洩不通，就連警消或救護隊員都難以輕易靠近、抵達傷亡者的所在之處。一名協助救援的22歲徐姓民眾表示，「到處都能聽到悲鳴聲，現場的警察和急救隊員協助照顧一名又一名的傷亡者，我和朋友們跟著向我們求救的人，走向一旁倒臥在地的患者，為他實施胸部按壓，只是那個人的腹部已經腫起來、瞳孔放大......」

▲獲救的民眾坐在路上。（圖／路透）

至於不懂得如何實施CPR的民眾，則主動負責將傷亡患者抬離現場，等待救護車往返載走。總共協助搬運15名傷亡者的28歲B某表示，「需要4名成年男性的力量，才能耗盡心力抬走1名傷亡者。即便事發地點距離救護車不遠，但光是移送1名傷亡者就需要花費超過1分鐘。」

另外，該條巷弄的酒吧則主動打開大門，負責協數民眾疏散。慘遭人群推擠的民眾費盡力氣爬上石牆、或是想要走進店家內。一名在距離事發地約50公尺外經營酒吧的60歲洪姓民眾表示，「走出門外就能看到，漢彌爾頓飯店的方向有民眾在揹受傷的患者。見到此幕的店員和客人們趕緊衝出去協助CPR。」

洪姓民眾表示，就連樓下的餐廳也都主動打開門，讓失去意識的患者們能夠有足夠空間躺在地上，「我家的店員們直到隔天（30日）凌晨2時都還奔走現場，為失去意識的患者進行CPR，結果他們回到店裡自責哭道，『連一個人都沒辦法救回來』......」