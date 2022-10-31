女師遇梨泰院恐怖踩踏　目睹「地上躺一排屍體」：很多人還在狂歡

▲南韓首爾梨泰院29日發生踩踏死亡事件。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏事故，已造成154人身亡，其中受害者大多為女性，事件發生原因仍在調查中。當時人在現場的民眾表示，慘案發生時根本就不知道發生了什麼事，所以很多人還在街上狂歡。

根據CNN報導，當時在首爾梨泰院的27歲英文女老師法默(Emily Farmer)表示，由於街上到處都是人，她和朋友為了躲避人群決定去酒吧待著，後來網路上開始流傳有人死亡的消息，然後收到政府傳來簡訊警告「該地區狀態危險」。

法默事後在街上看到一排排被防水布覆蓋的遺體，才知道事態有多嚴重，她表示，「這太可怕了，不是每個人都是立即死亡，他們仍然在拉人出來，因為人群太擁擠了，很多受害者正在接受急救」，雖然如此，街上還有很多民眾根本不知道發生什麼事，仍在街上狂歡。

▲民眾上街慶祝萬聖節，卻遇到慘案。（圖／路透社）

另一名目擊者Suah Cho表示，她和朋友在街上時，發現人群開始推擠，還聽到很多尖叫聲，她選擇避開人最多的街道，最後成功從其他地方離開現場，不過途中看到很多人爬牆求生，還有疑似是警察的人在尖叫，但由於大家都穿著萬聖節服裝，所以她也無法很確定對方是否真的是警察。

南韓中央災難安全對策本部31日表示，目前事件造成154人死亡、33人重傷、116人輕傷，合計死傷人數303人。南韓教育部今日表示，死者中還有6名學生，其中1人是國中生、5名是高中生，另外還有3名死者是老師，未來將針對事故對學生提供心理援助並推動校園安全教育方案，至15日全國哀悼期間，允許各級學校降半旗或佩戴追悼絲帶。

▼許多民眾到現場為死者獻花。（圖／路透社）