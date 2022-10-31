「不是踩踏而是漫長痛苦的擠壓」　男目睹友困人牆窒息：救不了她

記者李振慧／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間發生萬聖節踩踏事件，目前已造成154人死亡，其中包含多名外籍人士，來自澳洲的男子內森(Nathan Taverniti)痛訴，當天他與同行女性好友被恐怖人牆擠散，只能眼睜睜目睹對方消失，想救卻完全沒有辦法。

▲男和朋友到梨泰院慶祝萬聖節，卻遇到悲慘事故。（圖／翻攝自TikTok）

來自雪梨的內森拍攝TikTok影片表示，4名好友一同到梨泰院慶祝萬聖節，然而卻被困在人群中動彈不得，其中一名23歲女性好友還被人群沖散，他試圖想要抓住對方，卻被恐怖人牆擋住。

內森傷心表示，「我朋友再12天就要過24歲生日，當她說她無法呼吸時，我也在那，我試圖抓住她的一隻手，但眼前只有看到一堵人牆，根本就不可能救她…」。

▲梨泰院29日發生踩踏事件。（圖／路透社）

內森後來好不容易爬出人牆脫困，並且幫助把受困者救出，然而他四處尋找卻都找不到好友身影，「沒有踩踏，而是緩慢又痛苦的擠壓， 而這不是醉漢造成的，是因為當局缺乏規劃，現場沒有部署警察也沒有緊急服務」。

內森表示，事件造成同行友人重傷送醫，1人死亡，他目睹23歲女性好友被抬到擔架上，然而此後便無法獲得對方任何資訊，就算前去澳洲駐地大使館也一樣，連人現在是生是死都不知道，無奈之下只好拍攝影片，希望能獲得更多幫助。

南韓當局表示，發生在梨泰院的踩踏事件造成至少154人死亡，年齡大多是20多歲至30多歲者，其中26名是外國人，分別為伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人、法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克以及斯里蘭卡各1人。

▼許多官員與民眾在現場為死者獻花。（圖／路透社）