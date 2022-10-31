　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

▲▼梨泰院傷患家屬表示，他們從姊姊的遺物發現一件黑色運動上衣。（圖／Twitter@zzzzmzzzz_）

▲梨泰院傷患家屬表示，他們從姊姊的遺物發現一件黑色運動上衣。（圖／Twitter@zzzzmzzzz_）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發駭人聽聞的踩踏悲劇，導致154人死亡。其中，一名女性重傷患者的妹妹透過推特，向為姊姊實施心肺復甦術（CPR）的恩人致謝，她透露父母在確認遺物的過程中，發現姐姐身上穿著一件知名運動品牌的黑黑色衣服，不過該件衣服並非姊姊所有，研判可能是好心人為她蓋上。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓一名推特網友「@zzzzmzzzz_」昨（30）日在文章中上傳4張相片，其中包括姊姊曾穿過的白色罩衫、疑似萬聖派對穿戴的頭箍，以及好心人在實施CPR以後幫姊姊所穿上的New Balance黑色運動服。

她首先自稱是梨泰院慘案死傷者的妹妹，接著她表示，「我們家在確認姊姊的物品時發現這件黑色上衣，我們心想很有可能是某位好心人幫忙穿上的，我的父母很想找到那位恩人，親自向他道謝。」

她在內文解釋當天的情況，「姊姊那天是穿白色罩衫、黑色連衣裙出門的。姊姊那天穿的衣服很可能是因為做CPR時被撕裂了，所以才會有人幫她穿上新的黑色上衣。雖然目前不知道是不是那位好心人為姊姊進行CPR，但我的父母很想表達謝意，所以我才發出這一篇文章。」

她表示，「姊姊是在停止呼吸心跳的情況下送上救護車的，移送過程中稍微恢復呼吸，目前她仍待在加護病房，依舊是失去意識的狀態。」

該名女性網友的推文截至發稿前，共有2.5萬則轉推、1.1萬個喜歡、369次引用推文。網友們皆留言表示，「希望你們能成功見到幫助妳姊姊的好心民眾」、「希望妳姊姊能趕快醒來」、「加油」、「期盼妳姊能夠恢復意識，直接向那個人道謝」。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
快訊／高雄工廠火勢猛烈「燒紅夜空」　緊鄰加油站
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
雪碧笑李妍瑾「跟AV導演絕配」被反賞一巴掌！
超商「2款冬季人氣美食」宣布回歸了
快訊／故宮3珍藏文物毀損　初步調查報告出爐
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物
踩踏事故「保命7關鍵」　網紅揭一動作護胸腔
梨泰院遇難藝人也遭殃！傳「名人導致推擠」酸民瘋獵巫
梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！　爆汗大口喘氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

印度斷橋141死警方約談8人　市府：吊橋沒有「合格證明」就重啟

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

爽中40億秒退休買豪宅！8年後他狂抱怨　一句話讓眾人傻眼

醫護4分鐘就趕到梨泰院！擠不進人群「250m走了40分鐘」失搶救時機

逃出梨泰院煉獄！倖存者曝恐懼陰影　搭地鐵「感覺人潮快淹沒」

擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻眼

「幫做CPR但他們都死了」梨泰院目擊者受創　他親眼目睹死亡瞬間

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

嘻小瓜挺F奶「訪一半激突＞／／／＜」　孫德榮挺同志讚：天之驕子

首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

印度斷橋141死警方約談8人　市府：吊橋沒有「合格證明」就重啟

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

姊姊洋裝梨泰院被扯碎！父母發現「突多出黑衣」　她發尋人文道謝

爽中40億秒退休買豪宅！8年後他狂抱怨　一句話讓眾人傻眼

醫護4分鐘就趕到梨泰院！擠不進人群「250m走了40分鐘」失搶救時機

逃出梨泰院煉獄！倖存者曝恐懼陰影　搭地鐵「感覺人潮快淹沒」

擁26cm巨屌！他曝「睡過1000個女人」自豪：我的大GG是上帝禮物

梨泰院慘案「1hr前就報案」　女直播主警告會出事！警回答超傻眼

「幫做CPR但他們都死了」梨泰院目擊者受創　他親眼目睹死亡瞬間

對張政禹要求高　葉總：不會讓他太舒服

快訊／岡山工廠火勢猛烈「燒紅夜空」緊鄰加油站　緊急增派3梯救援　

首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬

中信盃黑豹旗／中二中對南英「503」密碼　傅謙攻守按讚　

鄭州富士康「大逃亡」主因是恐懼疫情！徒步則是因「交管沒車搭」

雪碧笑李妍瑾「跟AV導演絕配」被反賞一巴掌！　遭搶尪正宮開嗆：最無恥小三

故宮3瓷器文物毀損　初步調查報告出爐

印度斷橋141死警方約談8人　市府：吊橋沒有「合格證明」就重啟

金鐘男配被隔離「脫光訊愛小三」　正宮插撥查勤下場GG了！

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

梨泰院154名死者身分全數確認完畢　98女罹難

醫曝梨泰院「冷血一幕」　他：去弘大繼續喝

爸崩潰：女兒最後通話「剩尖叫聲」

死亡陷阱5坪塞300人　疊了7層

梨泰院勇敢女高聲喊「下坡」　成功疏導人群

印度斷橋91死事發前影片曝！　一群屁孩狂扯繩猛踹橋

住梨泰院飯店！遊客俯瞰驚見一具具屍體

路人抓褲腳斷氣身旁！直播主泣：再救一個

更多熱門

相關新聞

4分鐘就到梨泰院！醫護擠不進人群失搶救時機

4分鐘就到梨泰院！醫護擠不進人群失搶救時機

南韓梨泰院29日爆發大規模踩踏事故，儘管警消和急救人員在接獲投報4分鐘就已趕到現場附近，但由於發生意外的小巷附近早已擠入數萬人，導致急救隊難以穿越萬人人牆前往現場，因此才錯過了施救的黃金時間。

梨泰院煉獄！倖存者爆地鐵恐懼「人潮快淹沒」

梨泰院煉獄！倖存者爆地鐵恐懼「人潮快淹沒」

梨泰院慘案1hr前報案　警回答超傻眼

梨泰院慘案1hr前報案　警回答超傻眼

做CPR救人！梨泰院目擊者慟：他們都死了

做CPR救人！梨泰院目擊者慟：他們都死了

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

她卡梨泰院6層人牆！旁邊女孩「5分鐘就斷氣

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面