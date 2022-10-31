裴洛西夫遇襲不單純？馬斯克轉發「與男妓打架新聞」：故事很複雜

▲馬斯克在推特就裴洛西丈夫被襲案提出「毫無根據的指控」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）位於舊金山的住宅28日遭歹徒闖入，丈夫保羅（Paul Pelosi）與歹徒搏鬥時受傷。剛收購推特3天的馬斯克（Elon Musk），30日在推特散播陰謀論，暗指保羅遇襲「背後可能暗藏更多故事」，不過推文當天下午就已被刪除。

據《紐約時報》報導，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）29日在推特發文，抨擊共和黨人散布「仇恨與陰謀論」，助長了支持者的暴力行為。馬斯克隨後轉發希拉蕊的推文，並寫道「這個故事有可能比我們看到的還要複雜」。

馬斯克還分享了一篇《聖塔莫尼卡觀察家》報導「保羅喝醉與男妓發生衝突」的新聞，暗指28日的案情背後隱藏了更多故事，不過《聖塔莫尼卡觀察家》曾多次被人質疑報導假新聞與陰謀論，事實查核網站「Media Bias/Fact Check」也認為這家媒體「十分可疑」。

▲馬斯克轉發保羅遇襲的陰謀論文章如今已被刪除。（圖／翻攝自推特）

《洛杉磯時報》曾在2021年發布社論，以「偽裝成當地合法報紙」為題，直指《聖莫尼卡觀察家報》因發布假新聞而臭名昭著，並舉例該報曾在2016年報導希拉蕊已去世，和川普爭奪總統之位的其實是替身。這篇「保羅喝醉與男妓起衝突」的文章目前已被查核網站列為「疑似虛假和誹謗」。

馬斯克在30日早上8點15分發布推文後，當天下午就立刻刪文，但相關推文至少有2.4萬人轉推、逾8.6萬人按下「喜歡」。

值得注意的是，馬斯克收購推特後，曾誓言不會讓推特淪為放任自流、允許人們不受約束的平台，「推特不能成為一個自由的地獄，人們不能什麼話都可以說，卻不負任何責任」，但他如今卻在轉發陰謀論後刪文，裝作若無其事的樣子。