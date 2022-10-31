被指控是「梨泰院悲劇」罪魁禍首！　南韓知名直播主出面喊冤

▲南韓知名直播主K被指控是導致梨泰院人群聚集的罪魁禍首。（圖／路透、翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間發生「踩踏悲劇」，至今已有154人死亡。事發後，有說法指出梨泰院某酒吧因為傳出有名人拜訪，才會導致人群不斷聚集無法疏散，其中某知名直播主K更被部份網友認為是罪魁禍首；對此，他特別發文喊冤，表示自己是不得已才被人潮擠進酒吧裡。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓AfreecaTV知名合作直播主K（本名朴重奎，박중규）昨（30）日在直播平台發文喊冤，他首先為此次悲劇犧牲的民眾哀悼，接著他表示這段時間他在留言、貼文等看到許多關於他的假消息不斷被散發在網路上。

他發文表示，「部份媒體在報導指出，因為有名人造訪梨泰願酒吧，才會導致人群聚集，其中更有文章爆料那個名人指的就是我。當天有看我直播的朋友一定知道，這根本就是子虛烏有的謠言。其實根本不是我主動去造訪酒吧，而是因為當天的人潮，我才不得不被擠進去酒吧裡。」

他補充說明，「那時候酒吧店員對我說『現在外面真的很危險，你還是別走出去吧』，我才待在室內約30分鐘以上，直到警察出來控管人群，人潮稍微有點疏散後，我才成功離開梨泰院。假新聞、謠言被傳得滿城風雨，就連AfreecaTV也要求我解釋當天的確切路線，於是我詳細解釋當時的路線和時間。」