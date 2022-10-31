魯拉強勢回歸！從入獄囚徒重返巴西總統大位　政壇驚奇逆轉秀

▲現年77歲魯拉以50.8％的得票率險勝波索納洛的49.2％。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在大選中，以小於2％的差距險勝現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。魯拉回歸政壇之路是場驚奇政治逆轉秀，因為他過去的這20年之中，從前總統到入獄淪為囚犯，接著貪腐定罪被宣告無效，以民調領先之姿重返大位。

路透社報導，現年77歲魯拉以50.8％的得票率險勝波索納洛的49.2％，巴西選舉委員會表示已經足以確定此次選舉結果，由魯拉當選新一任巴西總統。魯拉的驚喜回歸標誌著巴西極右翼的10年時期落幕，波索納洛在任期間國家明顯右傾，在國內和國際上都引發不同程度的爭議。

▲▼ 魯拉支持者情緒高昂。（圖／路透）

工廠工人出身的魯拉教育程度只有小學五年級，是文盲農工之子，19歲因意外失去左手小拇指，這成為他有力的勞動階級印記。充滿巴西庶民形象的他於1980年創立巴西工黨（Workers' Party），自巴西軍事獨裁政權垮台後，成功在8次總統大選勝選4次，其餘4次也都打入決選，帶領巴西政治走向左派及勞動階級利益。

2003年至2010年，魯拉擔任總統，任內相當受歡迎，爭取到主辦世界盃足球賽和夏季奧運，讓巴西躍上世界舞台。但隨後開始走下坡，2018年至2019年因貪腐入獄，一天之中長達23小時，待在有跑步機的獨立牢房內。不過去年最高法院推翻原判決與釋憲，魯拉戲劇性重返政壇。

這也為魯拉再一次角逐總統大位解除最後枷鎖，在各項民調領先的狀態，以不到2％的差距擊敗右翼的現任總統波索納洛。分析指出，這是自巴西終結軍事獨裁政治恢復民主以來，兩位對決總統候選人之間差距最小的一次，而魯拉這次了不起的復出，接下來不得不面對明顯傾向右翼的議會，將不得不尋求結盟來治理國家。

▼ 這是自巴西終結軍事獨裁政治恢復民主以來，兩位對決總統候選人之間差距最小的一次。（圖／達志影像／美聯社）