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印度斷橋增至141死！翻修7月才剛開5天　官員爆：開放未獲政府許可

▲▼印度百年吊橋坍塌，造成逾百傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度百年吊橋坍塌，目前死亡人數已攀升至141人，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度西部古吉拉特邦30日發生塌橋意外，一座150年的老吊橋剛整修開放不到5天，就因為一群屁孩不斷晃動拉扯而坍塌，導致500人落水，至少30人受傷。警方31日證實，這起意外的死亡人數已增至141人，另有177人獲救。地方官員則透露，吊橋重新開放前並未獲得官方許可。

綜合外媒報導，印度在30日坍塌的吊橋，是英國在19世紀殖民印度期間所建，至今已有150年的歷史。這座長達230公尺的吊橋，此前曾被關閉7個月，耗資2千萬盧比（約新台幣782萬元）進行維修，直到10月26日才重新開放，不料吊橋重開不到5天就發生慘劇，造成逾百傷亡。

▲▼印度百年吊橋坍塌，造成逾百傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

地方官員透露，吊橋的翻修工程是由一家名為Oreva的私人公司獲標進行，但這家公司在重新啟用吊橋前，並未取得政府的官方許可，「Oreva理應在重開吊橋前公佈其翻修細節，並讓政府進行品質管制，不過他們沒有這麼做，政府對此根本不知情」。

這起吊橋意外發生時適逢假日，當時吊橋附近的人流比平日多許多，導致橋身斷裂坍塌後，有500人跌落水中，當局也立即派出船隻協助救援。莫爾比市警方透露，搜索人員至今已尋獲141具屍體，並救出177人，但隨著救援行動持續，死亡人數可能還會增加。

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