爽中40億秒退休買豪宅！8年後他狂抱怨　一句話讓眾人傻眼

▲英國一名男子8年前抱走新台幣40億頭獎獎金。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

財富自由是每個人的夢想，不過，英國倫敦一名汽車維修員於8年前中了彩券頭獎，爽領高達1.08億英鎊（約新台幣40億元）獎金，拿到錢後他秒買豪宅、跑車，過著非常優渥的生活，如今事隔8年，他卻感嘆表示「生活太無聊」讓眾人傻眼。

據《LADbible》報導，特羅特（Neil Trotter）原本是名居住於倫敦寇斯頓的汽車維修員，在2014年時他花了10英鎊（約新台幣372元）買了彩券，沒想到竟超幸運中了頭獎，直接將1.08億英鎊（約新台幣40億元）抱回家。中了頭獎後的特羅特實現財富自由的美夢，快樂的辭去工作並買下具私人湖泊的豪宅，每天開著跑車亂晃，不然就是在家看電視。

如今事隔8年，特羅特分享自己中獎後生活，表示自己很難適應這樣的新生活，「原本必須工作養活自己，但現在不需要工作了。這是一件非常奇怪的事，我很快也發現，每天坐在家裡看電視非常無聊。」

特羅特回憶指出，在他還沒中獎前曾告訴父親，未來他的房子裡會有一個湖，當時他的父親還笑著要他別再作夢，沒想到這個夢想成真，而且在彩券開獎當天，他曾告訴父親的辦公室人員，「明天這時我將會成為富翁」，沒想到數個小時後，特羅特果真成為富翁。

看了特羅特的故事，不少網友羨慕表示，「不想要獎金可以給我」、「好奢侈的煩惱」、「我也好想因為不用工作，而感到無聊」、「如果覺得有負擔的話，歡迎把錢給我」、「有錢人的煩惱真是特別」、「天啊！我也好希望有他這種煩惱」、「財富自由的快樂」、「我想，我可以代替他忍受這份無聊」。

不少人認為，「問題不在錢，而是該像退休生活一樣，找到自己的目標與愛好，保持社交、融入社會，就不會感到無聊」」、「如果是我，我會匿名領獎，而且且繼續做原本的工作，錢讓生活變輕鬆，但並不代表要停止提升自我磨練與成就」。

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