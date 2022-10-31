梨泰院煉獄「人體之海」湧出街角　紐時：科技文化強國卻人禍不斷

▲梨泰院湧入10萬人潮，爆發踩踏推擠慘案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

梨泰院萬聖節推擠釀成154死，震驚國際。《紐約時報》指出，南韓身為繁榮的科技與流行文化強國，長期以來卻很容易發生人為災難。該報訪問多名外籍目擊者，35歲美籍老師斯托莉（Janelle Story）看見「人體之海從轉角朝我們迅速湧了過來，一切發生得太突然了。有人大喊『下面有個女孩』，但大多數人似乎沒當一回事。」

《紐約時報》報導，梨泰院事件是南韓承平時期最慘重災難之一，讓人質疑當局管理群眾的責任，也損害該國形象。總統尹錫悅的支持度已經很低迷，如今政治困境加劇，儘管他和官員誓言盡一切努力，讓南韓更安全，但關於缺乏人流管制、梨泰院巷弄出了什麼問題，以及為什麼國家災難不斷，卻幾乎沒有給出任何解釋。

▲梨泰院湧入大量人潮，當局卻未事前佈署人流管控。（圖／路透）



27歲中國學生徐昆（Seo Kun）位於受困人潮的前排，周遭的人都喊著「要死了！」身旁一名女子更逐漸沉默，最後停止呼吸。她原本預計研究所畢業後留在南韓，如今已改變主意，「我想要回家和我的父母待在一起。」

36歲的切廷卡亞（Ulas Cetinkaya）來自土耳其，已在梨泰院的烤肉店工作5年，他從未見過這裡湧入那麼多人，也對警察人數極少深感震驚，「我不知道警察怎麼會沒想到。」

32歲印度工程師艾哈邁德（Nuhyin Ahmed）表示，去年人流較少，卻都還有幾名警察在巷口監控，「如果這些警察今年也在這裡，或許就不會有人死了。最糟糕的是，有人正在死去，要接受心肺復甦術（CPR），夜店卻還繼續營業到凌晨4點。」

▲事發巷弄被封鎖線圍起來。（圖／路透）

報導指出，南韓迎接疫情爆發後第一個沒有防疫管制的萬聖節，而巷弄狹窄蜿蜒的梨泰院，不僅充滿多元異國文化，也一直是年輕人夜生活的娛樂重鎮，隨著時間進入深夜，越來越多狂歡人潮湧入寬度僅4公尺的巷子，最終造成悲劇。

首爾官員表示，梨泰院的大型活動不像一般示威，不須依法向當局申請獲通報，出乎意料的人潮，讓他們猝不及防。內政部長李相民（Lee Sang-min）表示，「與過去幾年相比，今年群眾人數的增多並不令人擔憂，但我們的警力被分散到全市各大抗議活動上。」

南韓公民安全社會聯盟負責人崔昌宇說，「我們的社會在累積財富和打造經濟方面進步很多，但在尊重人類生命方面遠遠落後。」

▲首爾民眾前往案發現場獻花悼念。（圖／路透）

