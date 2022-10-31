梨泰院慘案有前兆！勇敢女以一擋百高聲喊「下坡」　成功疏導人群

▲一名女性在事發數小時前成功在梨泰院疏散人群。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發「踩踏事故」，截至今（31）日上午6時為止的統計數據共有154人死亡。然而，其實在萬聖節派對當天的晚間7至8時，該條事發巷弄就已擠得水洩不通，不過一名女性旋即發揮優秀的領導能力，大聲疾呼要求讓人群先往下坡走，至於欲上坡者則乖乖等待，提早幾小時阻止悲劇發生。

根據韓媒《朝鮮日報》，社群平台TikTok傳出一段標題為「多虧該名女性，我才能平安回家，謝謝妳」的影片，該段影片推測攝於29日晚間7至8時，而該段影片則於昨（30）日上傳，早在事發前幾個小時，該段僅數公尺寬的斜坡巷弄就已擠得水洩不通，上坡、下坡方向的人群眾多且混亂，在內的人群根本難以往前跨出一步，導致人潮根本無法疏散。

此時，一名勇敢的女性旋即聲嘶力竭向群眾大喊，「後方已經塞到被完全堵住，沒辦法再往上走了」、「前面已經沒有路往上走了」、「請你們告訴前面的人群」、「馬上往下走」，巷弄內的人群這才回過神來，馬上意識到危機，開始配合該名女性的呼喊，幫助疏散人群。

其他擠在巷弄內的民眾齊聲回應，「好喔」，於是巷弄內開始傳出一陣集體呼喊聲，「往下走」、「往下走」；之後其他民眾開始配合維持秩序，不過還是有民眾持手機鏡頭拍攝，之後巷弄內的其中一端開始出現明顯的人群疏散，其他人則興奮喊到，「喔～真的往下走了耶」。

然而報導也指出，其實該段影片的前半段被上傳至網路論壇時，曾掀起一陣誤會。影片中不斷出現「往下走」、「下去」等類似口號，導致網友們誤認是建築物內或樓梯上的民眾禁止將人潮疏散至建築物內；不過當後半段影片也被上傳，內容出現有女性靠大聲呼喊成功疏散人群的視角，且現場民眾事後出面證實，才算解開誤會。

一名出現在影片內的網友證實，「大概是晚間7時30分經過事發地點時的事情。我還記得該名女性的聲音非常宏亮」；另一名網友表示，「我也在影片內，當時大概是7時30分至8時之間。女性大聲呼喊、致力疏散人潮，其他人則跟著呼喊、引領配合疏散人群。我也是夾在裡面大概20多分鐘才終於成功擠出來。」

首爾交通公社指出，29日在梨泰院站上下車的人數是13萬131人，足足是前一天5萬9995人的兩倍。