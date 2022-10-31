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印度斷橋91死事發前影片曝！　一群屁孩狂搖晃扯繩索猛踹橋


記者張靖榕／綜合外電報導

印度西部古吉拉特邦30日發生吊橋斷塌意外，已經約500人落水，至少91死30傷。擁有150年歷史的吊橋何故在整修7個月重新開放後，不到5天的時間內斷裂造成重大傷亡，推特開始有影片流傳事發當天下午，一群屁孩在擠滿人的吊橋上不斷晃動、拉扯固定繩，還猛力狂踹，像是要把固定繩弄斷，畫面立刻引起網友眾怒。

▲▼屁孩在人潮擁擠的吊橋上搞破壞。（圖／翻攝推特）

▲屁孩在人潮擁擠的吊橋上搞破壞。（圖／翻攝推特）

果阿邦一名最高法院常務律師在推特轉發一則影片，表示莫爾比鎮（Morbi）該座吊橋斷裂前，曾有人在岸邊錄下橋上的畫面，畫面拉近到橋上中段，一群年輕男性突然停了下來，不斷大力搖晃吊橋，還來回拉扯固定橋梁的一根根繩索，甚至出腳猛踢固定處，導致人潮前進一度中斷。屁孩前後的人們刻意拉開距離遠離他們，但沒人出口阻止。

吊橋在當晚斷裂崩塌，橋上近500人紛紛落水，已經91名死者中多數為婦女和小孩，目前還有超過100人仍在水中等待救援。印度總理莫迪已下令相關單位密切關注事件，至於斷橋原因仍有待調查。

▲▼屁孩在人潮擁擠的吊橋上搞破壞。（圖／翻攝推特）

▲▼屁孩猛踹的同座吊橋，當晚斷裂崩塌。（上圖／翻攝推特／下圖／路透）

▲▼印度發生百人墜河事件，目前已知68死。（圖／路透）

網友紛紛留言，「橋不是你的玩具，它只要固定繩被拉開就會斷裂，不能這樣破壞」、「這群屁孩知道他們害死多少人嗎」、「政府需要好好調查，如果橋真的是被他們破壞的話，全部人都要抓起來」、「當天橋上有很多人故意在搖」、「這些屁孩為什麼只長毛沒長腦？」

這座150年歷史的吊橋是一處熱門觀光景點，整修後於本月26日重新開放，上橋入場票為一人17盧比（約新台幣7元）。

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