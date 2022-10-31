快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒事發影片曝

A Cable bridge collapsed in Machchu river in #Morbi, Gujarat. Rescue operation is underway. The bridge was renovated and opened to public only 5 days ago. #Gujrat pic.twitter.com/knLc2NQqfV — TBS News™ (@TBSNews_) October 30, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

印度西部古吉拉特邦30日發生吊橋斷塌意外，目前當地媒體報導已知約500人落水，死亡人數增至至少91人，另有30人受傷；當局仍在搶救剩餘落水者，約逾百人仍在水中。該座將近150年歷史的熱門觀光吊橋，上周才經過7個月的整修重新開放。





▲印度發生百人墜河事件。（圖／路透）

綜合外電報導，這座吊橋位於古吉拉特邦的莫爾比鎮（Morbi），5天前才完成長達近7個月的整修並重新啟用，不料竟發生意外。傳出的影片顯示落水的遊客掙扎地游向岸邊，但仍有許多不會游泳或傷重而亡的人，當中多數是女性和小孩。

這座150年歷史的吊橋是一處熱門觀光景點，整修後於本月26日重新開放，上橋入場票為一人17盧比（約新台幣7元）。

州政府已宣布向每名死者家屬提供40萬盧比（約新台幣15萬元）的撫恤金，並向事故中受傷的民眾提供 5萬盧比（約新台幣1.9萬元）的撫恤金。

正好在古吉拉特邦訪問的印度總理莫迪（Narendra Modi）也立刻和首席部長帕特爾（Bhupendra Patel）和其他官員進行了聯繫，要求相關單位密切關注該事件，並盡可能地向受影響的民眾提供幫助。