梨泰院25年前無差別殺人案　男大生遭砍9刀慘死

▲朴敘俊（右圖）、宋仲基（左圖）都主演過以梨泰院為主題的影視作品。



圖文／鏡週刊

韓國首爾的「梨泰院」昨（29日）舉辦大型萬聖節活動，卻爆發嚴重推擠踩踏意外，造成上百人死傷，震撼全球。「梨泰院」不只捧紅了韓流男神朴敘俊，1997年更曾發生一場隨機無差別殺人案，無辜的宋仲基因此當場「慘死」。

▼朴敘俊（下圖右）、金多美（下圖左）主演的《梨泰院Class》改編自同名漫畫。



「梨泰院」位於首爾市區內，鄰近美軍基地龍山，是夜店、餐廳聚集地。一說到「梨泰院」，許多人會聯想到2020年風靡亞洲的韓劇《梨泰院Class》，這齣戲改編自趙光真的同名漫畫，講述一位只有國中學歷並有前科的正直青年朴世路（朴敘俊飾），不向惡勢力低頭，一路打拚在梨泰院開設小酒館，並最終向害死他爸爸之人復仇成功。

▼朴敘俊在《梨泰院Class》中的招牌「栗子頭」2年前掀起一陣仿效炫風。



《梨泰院Class》男主角朴敘俊、女主角金多美都因戲人氣暴漲，紅遍全亞洲，許多男生爭相指名要剪成朴敘俊劇中的招牌「栗子頭」，之前大概只有郭富城1990年拍攝光陽機車廣告時的「麥當勞頭」，以及金秀賢2013年主演《來自星星的你》時的厚瀏海可與之媲美。「梨泰院」也因此成為觀光熱點與影迷朝聖地。

不過，許多人可能不知「梨泰院」曾有過一段的黑歷史，當時同樣震驚韓國社會，史稱「梨泰院殺人事件」。1997年4月3日星期四的晚上10點，連鎖速食店「漢堡王」餐廳內依舊人聲鼎沸，一位就讀私立弘益大學的男大生上廁所時，竟無預警被陌生人以軍刀捅殺，這位無辜男大生的右頸、左頸，右胸身中9刀，刀刀入骨、命喪當場，大量鮮血更噴灑整間廁所，犯罪現場慘不忍睹。

▼1997年，梨泰院發生一場大學生無辜慘死案，後拍成電影《梨泰院殺人事件》。



當時17歲的美韓混血兒亞瑟帕特森（Arthur Patterson）與18歲的美籍韓裔愛德華李（Edward Lee）被列為主要嫌疑犯，但最後罪證不足，亞瑟帕特森逃回美國，直到20年後，亞瑟帕特森終於在2015年被引渡回韓國，後來真相大白，想不到當時只因為一群混混打賭開玩笑，就犧牲了一位無辜的大學生生命。

2009年，這齣殺人案改編拍攝成電影《梨泰院殺人事件》，由當時紅極一時的韓流男神張根碩領銜主演，而當今如日中天的宋仲基便是那位無辜慘死廁所的大學生。「梨泰院」一直被視為治安較混雜的地區，如今再因萬聖節派對慘成人間煉獄，實在令人遺憾傷心。



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