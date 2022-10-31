梨泰院傷亡點曝「死亡陷阱」5坪塞300人　第一批人倒下疊了7層

▲梨泰院154死萬聖節事故，窄巷爆發大規模推擠。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

南韓首爾29日晚間發生梨泰院萬聖節死亡案，大規模推擠造成154人罹難，成為南韓史上最嚴重的公安事故。警方目前則已經成立了475人的調查本部，並掌握周邊的監視器影像，發現傷亡都發生在同處，窄巷18平方公尺（約5.4坪）的空間裡擠了300多人，最先跌倒的第一批人，最終被壓了7層。

總統尹錫悅30日發表緊急談話，宣布全國進入7天國家哀悼期，南韓警察則針對事故成立475人的調查本部，由科學調查組、受害者保護組和專門調查組3個小組構成，韓媒報導，目前事故現場處理已經告一段落，警方也掌握了案發地點附近多個監視器影像，另外也掌握了社群網路上的現場影片，將重新梳理分析事發經過，官員指出，正在調查是否有決定性因素、出了什麼問題，引發事故。

▲初步調查，梨泰院傷亡點集中在5坪空間。（圖／路透）



根據警方調查，事發現場是在長5.7米、寬3.2米異常狹窄的巷子裡，是連接市區主要街道的小巷子，更糟的是，這條路的其中一側是漢密爾頓酒店的外牆，完全沒有可以逃跑的地方。初步掌握，傷亡都發生在5.4坪的空間裡，當時約有300人聚集，一開始有一些人倒下，瞬間數百人開始向一側傾斜，而倒下的人開始被人群壓，目擊者指出，即使人群開始倒下，後方仍有人持續進入窄巷裡，結果一個接著一個跌倒在已經跌倒的人身上，最底層的人最終被壓了6至7層，根本無法動彈，釀成悲劇。

截至30日統計，已經確認的153名死者中，有97人是女性，女性死亡數幾乎是男性的2倍，專家認為，這是因為當時斜坡上人群承受重量至少5000公斤，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險，傷害都集中在體型較小、體力不足的女性身上。

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