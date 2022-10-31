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假檢警詐術再現！70歲嬤聽到洗錢嚇壞急領25萬　民雄警成功攔下

▲▼ 假檢警老梗詐術再現，民雄分局員警積極阻詐民眾辛苦錢 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 假檢警老梗詐術再現，民雄分局員警積極阻詐民眾辛苦錢 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「你是○○○嗎?我是○○檢察署，我們懷疑你的帳戶涉及洗錢，現在要監管你的帳戶，請你務必配合偵辦」民雄分局豐收派出所所長汪智霖、警員郭昱26日接獲民眾報案指稱有一老婦人疑似接獲詐騙電話，且已將存摺戶內現金領出，豐收派出所員警獲報案後立即聯繫偵查隊共同前往處理，經到場了解後發現該名老婦人 (年約70歲)，稱接獲假冒警察機關之詐騙電話，並於電話中表示老婦人因涉嫌洗錢案件，必須將戶頭內所有金錢領出來並等待通知。

警方到場先行確認老婦人是否已受騙，老婦人原本已打算依照詐騙集團指示交付現金，所幸民雄警及時到場，老婦人發現真警察出現後，回想電話的通話內容，認為電話有異，這才驚覺自己接到詐騙電話。

▲▼ 假檢警老梗詐術再現，民雄分局員警積極阻詐民眾辛苦錢 。（圖／民雄分局提供）

警方到場了解案況後，老婦人未再接獲詐騙集團來電之指示，本分局員警遂向老婦人說明後此類手法是慣用的假檢警詐騙手法，請老婦人勿受騙，並請老婦人與豐收所員警保持聯繫，如再有接到類似電話時，務必查證並通知警方；警方擔心老婦人受騙，因此陪同老婦人至民雄郵局，將所提領出來的新臺幣25萬元存回去以保住辛苦老本，警方再三叮嚀表示如再接獲詐騙電話請立即向當地派出所或撥打110、165專線查證，老婦人及其家屬對於本分局警員積極防範詐騙之態度深表感謝及肯定。

▲▼ 假檢警老梗詐術再現，民雄分局員警積極阻詐民眾辛苦錢 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局分局長黃維章表示，在111年新世代打擊詐欺策略行動綱領，以「識詐（宣導教育面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）、懲詐（偵查打擊面）」4大面向破解詐騙手法，現今詐騙手法層出不窮，經常有以假檢警之名義，以監管帳戶等方式詐騙被害人面交、匯款等手法詐騙財物，並再次提醒民眾遇有接獲聲稱涉及重大案件或金融帳戶遭監管等語，均應提高警覺，勿因詐騙集團利用公家機關之名義，一時慌張而輕易相信詐騙集團話術遭受詐騙，並可撥打165反詐騙專線或撥打110向警察單位求證及諮詢，以有效打擊詐騙並保護自己的血汗錢。

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