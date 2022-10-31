重返梨泰院　民眾哀戚獻花致意　他忘不了受困女「睜著眼斷氣」

▲許多民眾到梨泰院獻花哀悼。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南韓梨泰院29日晚間的萬聖節活動爆發嚴重踩踏事故，死亡人數不斷上升，最新統計為4024件失蹤報案、103人受傷，154人死亡。事件發生後，許多民眾也在30日到場哀悼致意，其中，一名前一晚也在現場的民眾表示，當時他親眼目睹一名女子從還有一絲生機，到最後睜著眼斷氣，悲傷一幕令他至今仍無法忘懷。

根據現場畫面，前一晚爆出恐怖意外的梨泰院，如今街道仍凌亂不堪，而狂歡人潮散去後，取而代之的是前來哀悼致意的市民及罹難者家屬，有人也在現場發放免費白色菊花，讓前來悼念的民眾可直接索取，現場彌漫哀戚氛圍，與前一晚熱鬧景象形成強烈對比。

據《香港01》報導，一名當時在現場男子表示，這次梨泰院萬聖節派對是疫情後首次復辦，現場湧入比以往更多人潮，而他當晚也獨自前往狂歡，不料卻發生嚴重堆擠，幾乎每個人都動彈不得，他甚至還看到一名女子因受到強烈擠壓，漸漸失去生命跡象，「她就在我面前睜著眼睛離世了」，震撼畫面也讓他餘悸猶存，至今仍會時常想起那名女子面孔。

針對此次事件，南韓總統尹錫悅30日早上發表緊急談話，宣布全國進入哀悼期。國務總理韓惪洙也說明，哀悼期將持續至11月5日24時（台灣時間23時），同時將梨泰院所在的首爾龍山區指定為「特別災難區」，將針對外籍死傷者事宜和各國使館積極合作，保健福祉部等機關已經啟動死者喪葬支援小組，誓言政府將盡全力進行災後復原。

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