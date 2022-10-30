梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

▲ 一名澳洲男子到失蹤者登記處協尋友人，忍不住痛哭。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發踩踏推擠意外，造成多達153人死亡及103人受傷，失蹤人數仍在攀升，截至當地30日下午5時（台灣時間4時）累計失蹤通報案件數達4024起。現場有家屬得知親人死訊，當場昏倒送醫。

根據《韓民族新聞》，首爾市當局在龍山區漢南洞居民中心設置失蹤者登記處，截至當地下午5時，將近12小時內累計已接獲4024起失蹤通報，包括來自20支熱線電話的3932起及現場登記的92起。

失蹤者登記處自清晨5時30分開始受理登記，上午7時來到270起，下午2時已暴增至3580起，但此後案件數大幅減少，登記工作實際上已告一段落，因此首爾市自下午5時過後將不再公布即時統計。

▲ 家屬衝擊過大當場倒地。（圖／路透）

現場部分家屬得知親人死訊後因衝擊過大，當場昏倒送醫，也有人焦急祈求親人安全。一名仍在等待小孩消息的母親則表示，「希望沒什麼事」，坦言現在根本說不出話來。

JTBC報導，現場多是聯絡不上子女的家長，或是在梨泰院事故現場找到家屬手機或錢包而趕來的民眾，還有前來尋找友人的外籍人士。目擊者內森表示，「我前面有一群人倒下，是我的朋友們，雖然我設法脫困，但有3名友人被送醫，其中一人死亡。」

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