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大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院29日發生大規模推擠，萬聖節活動竟釀至少153死，震驚國際。東京涉谷同為年輕人娛樂重鎮，警方每逢萬聖節都嚴陣以待，派出大批警力維護秩序，除了站在十字路口指揮交通、管制人流，拿大聲公高喊「不要停下、繼續前進」，甚至會嚴厲阻止民眾停下來拍照。

▲▼日本澀谷萬聖節群聚，大批警方到場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本澀谷萬聖節群聚，大批警方到場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本澀谷萬聖節群聚，大批警方到場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

▲澀谷萬聖節群聚，大批警方到場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

日本神田外語大學講師霍爾（Jeffery Hall）在推特分享29日的涉谷空拍影像，他引述新聞報導指出，當晚現場佈署多達350名警力，就是為了維持秩序，「警方跟保全會在人潮最多的區域指揮人流方向，適時阻止後面人潮前進。」

一名網友詢問，「除了主幹道以外，警察也會在小巷內管控人流嗎？如果是的話，要怎麼做？」霍爾回覆，雖然自己昨晚不在現場，但2014-2019年都有參與涉谷萬聖夜活動，依據過去經驗，「警察會在人群間巡邏，嚴格禁止人們停下來，包括更狹窄的街道，到處都是警察。」根據昨晚影片，警方仍按此方針維持秩序，甚至更嚴格了。

霍爾指出，日本2001年發生明石花火大會踩踏事故，造成11死183傷，此後便記取教訓，做出實質性改革，包括修法、賦予警方更多控制人群的權力，更在2002年出版人流控管手冊，指示如何應對危險人潮。因此，他聽見南韓行政安全部長稱「警方無法阻止昨晚的悲劇」，不禁感到十分震驚。

 

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