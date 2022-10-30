大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

Aerial footage of Japanese police engaging in crowd control to limit the flow of people at Shibuya crossing last night. The news report notes that 350 officers had been deployed to keep order during Halloween festivities. pic.twitter.com/gtkcz2nKsN — Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) October 30, 2022

記者吳美依／綜合報導

南韓梨泰院29日發生大規模推擠，萬聖節活動竟釀至少153死，震驚國際。東京涉谷同為年輕人娛樂重鎮，警方每逢萬聖節都嚴陣以待，派出大批警力維護秩序，除了站在十字路口指揮交通、管制人流，拿大聲公高喊「不要停下、繼續前進」，甚至會嚴厲阻止民眾停下來拍照。





▲澀谷萬聖節群聚，大批警方到場維護秩序。（圖／達志影像／美聯社）

日本神田外語大學講師霍爾（Jeffery Hall）在推特分享29日的涉谷空拍影像，他引述新聞報導指出，當晚現場佈署多達350名警力，就是為了維持秩序，「警方跟保全會在人潮最多的區域指揮人流方向，適時阻止後面人潮前進。」

一名網友詢問，「除了主幹道以外，警察也會在小巷內管控人流嗎？如果是的話，要怎麼做？」霍爾回覆，雖然自己昨晚不在現場，但2014-2019年都有參與涉谷萬聖夜活動，依據過去經驗，「警察會在人群間巡邏，嚴格禁止人們停下來，包括更狹窄的街道，到處都是警察。」根據昨晚影片，警方仍按此方針維持秩序，甚至更嚴格了。

霍爾指出，日本2001年發生明石花火大會踩踏事故，造成11死183傷，此後便記取教訓，做出實質性改革，包括修法、賦予警方更多控制人群的權力，更在2002年出版人流控管手冊，指示如何應對危險人潮。因此，他聽見南韓行政安全部長稱「警方無法阻止昨晚的悲劇」，不禁感到十分震驚。