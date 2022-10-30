梨泰院「爆推擠瞬間」影片曝！前面慘遭壓死　後面笑喊：往下走

▲ 人潮聚集梨泰院窄巷時，一陣推擠導致民眾踉蹌。（圖／翻攝自the qoo、YouTube）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發大型推擠事故，萬聖節活動演變成153死悲劇。許多倖存者事後都表示，晚間10時左右突然感覺被人推擠，現場畫面也顯示，窄巷內人潮原先勉強能夠走動，後方卻突然一股推擠，許多人站也站不穩，現場驚叫聲四起，且因後方民眾不知道前方已經出人命，還有人邊笑邊喊，「往下走！往下走！」



目擊者拍下的狀況可見，這條寬僅3.2公尺的窄巷內聚集驚人人潮，雖然一直相當擁擠，但不同方向的人群自主靠右行走，起初勉強還能前進，然而幾秒後斜坡上方瞬間一陣推擠，向下走的民眾從背後被往前推，向上走的民眾則是從正面被往後推，力道大得許多人一陣踉蹌，差點跌倒。

畫面中可聽見吹哨子的聲音，還有人奮力大喊，「要下去！下去！」這時許多人已經無法自行前進，民眾不分男女都只能順著人流被擠向斜坡下方，現場尖叫聲四起，其中不少人神情痛苦。

另一段影片中，儘管拍攝當時斜坡下方（即窄巷前端）已經有人被嚴重擠壓，上方民眾卻不清楚狀況，對於人潮卡住十分困惑，持續嬉鬧大笑，接著可聽見有女聲高喊，「上不來」、「往下走！往下走！」一邊持續從後方往前推，渾然不知悲劇已經發生。

《京鄉新聞》則引述目擊者說法報導，斜坡下方民眾想往後退，但斜坡上方民眾因無法前進，開始大喊「推啊」，兩股相反的力道同時向窄巷中間推擠，導致中間的民眾被卡住難以動彈，現場喊「救命」的慘叫聲不斷。

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