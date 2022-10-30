梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血

▲ 梨泰院推擠事件造成151人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠事故，造成至少151人喪命，傷者也來到103人。醫師透露，現場有許多死者及傷患腹部膨脹。醫療人員則推測，應有一定數量死者出現「腹腔內積血」，因腹腔壓力增加導致臟器破裂，最終死於失血過多。

《東亞日報》報導，醫界相關人士30日透露，梨泰院事故許多死者僅腹部膨脹，卻沒有其他外傷，推測是臟器破裂導致腹腔內積血，必須快速送醫緊急手術，但要將傷者抬出現場非常困難，最後宣告死亡。

梨泰院傷者分送首爾、京畿道逾18家醫院，但因重傷人數不少，死亡人數恐怕還會增加。首爾一名急救醫學專家說明，雖然每家大學醫院狀況不同，但若需要緊急手術的患者一口氣湧入，出現急救措施延遲的個案在所難免。

專家也呼籲，從現場脫困的民眾不能大意，若察覺身體狀況有異仍應就醫。一名醫界相關人士指出，「若感覺到腹痛等症狀，一定要就醫檢查。」

此前，事發時在梨泰院協助救援的醫師李範錫（音譯，이범석）受訪說明，大部分患者被抬出時都無法說話，臉色蒼白，且沒有脈搏或呼吸，CPR過程中可明顯感覺到患者腹部持續膨脹，深入梨泰院中心地帶救援時又發現，許多已經死亡的患者也有腹部膨脹情形。

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