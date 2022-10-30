梨泰院「18㎡斜坡擠爆300人」過半慘死！　死者多集中前端5.7m

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院29日晚間湧入至少10萬人，大批民眾裝扮成各種模樣只為提前慶祝萬聖節，怎知晚間卻發生大規模推擠事故，導致151人死亡、103人受傷。事故地點為漢彌爾頓飯店附近的狹窄斜坡式巷弄，消防當局表示，該斜坡寬約3.2公尺，長約40公尺，而大部分的死傷者都是被卡在前端5.7公尺處。

▲尹錫悅30日上午視察事故發生斜坡，並聽取消防署長簡報。（圖／達志影像／美聯社）



根據《朝鮮電視》報導，事故後，警消人員已經徹底封鎖現場，並進行多次搜索。而南韓總統尹錫悅30日上午9時45分發表緊急談話後，也隨即前往梨泰院的第一事故現場、漢彌爾頓飯店後門巷弄進行視察。

▲▼警消封鎖現場，從畫面可見滿地散落著垃圾與殘骸。（圖／達志影像／美聯社、路透）

坐鎮現場的首爾龍山消防署長崔成範（音譯，최성범）則陪同尹錫悅視察，並報告事發經過。他表示，當時在巷子前端的5.7公尺處，至少有300多人受困，而基本上死傷者都是集中在此處。

崔成範指出，這個斜坡的寬度約3.2公尺，總長40公尺，而最前端5.7公尺的空間約為18.24平方公尺，也就是5.5坪，擠在這個區塊的300多人中，有近半數因被過度擠壓，而出現心臟驟停症狀，且因搶救不及死亡。

截至目前為止，該起事故累計151人死亡，另有103人受傷，分別為24人重傷、79人輕傷。

▲▼梨泰院推擠事故造成151人死亡。（圖／路透）



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