　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比101跨年更擠！梨泰院滿滿人潮「吸不到空氣」　她見這幕驚覺危險

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

▲這場事故的受害者以年輕女性居多。（圖／路透，下同）

中央社記者周永捷台北30日電

「人實在太多了，再不走就好像走不了了」。韓國首爾梨泰院昨晚一場萬聖節慶祝活動爆發嚴重推擠踩踏意外，傷亡慘重。事發前不久在現場的中央社記者楊啟芳回憶當時人潮擁擠、呼吸不到空氣的危險情況，仍餘悸猶存。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，目前已知造成151人死亡、逾150人受傷，受害者以年輕女性居多。

楊啟芳昨晚和朋友前往梨泰院參加萬聖節慶祝活動，意外發生前半小時不到才離開梨泰院。她說，當她們抵達梨泰院，從地鐵站出來，因為人真的太多，光一個樓層就走了十分鐘，「有點呼吸不到空氣的感覺」，好不容易出來後，發現整條路上全部都是人。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠。（圖／路透）

她說，梨泰院有條主街，但pub（酒吧）和club（俱樂部）都在比較小條的巷子裡，因為到處都是人潮，當時她們沒辦法進去巷子內，於是在大路邊餐廳吃飯，吃完出來後就發現人怎麼更多了。

昨晚梨泰院人潮擁擠的程度跟台北101跨年活動比起來，更擁擠許多，重點是那邊非常小、非常擠，人群看起來又會更窒息的多」。

楊啟芳形容，梨泰院有很多pub和club，比較像台北市信義區，但信義區夜店的密度沒這麼高，梨泰院是一整條街、一整條巷子內都是夜店，而且非常狹窄；平常梨泰院就是很多人潮，昨晚又是另外一個層次。

▲▼ 南韓首爾梨泰院29日爆發推擠踩踏事件。總統尹錫悅30日視察。（圖／路透）

「再不走就好像走不了了，我們決定還是離開好了」。楊啟芳和友人原本想要去夜店看看，但發現完全擠不進去，如果要進去一定是要用推的，或是被後面的人推過去，所以一行人就決定提早離開去別的地方。

她說，昨晚要去夜店的人真的太多了，而夜店又都在小巷子裡，其實非常危險。

楊啟芳回想，晚餐時間前梨泰院路上還是很歡樂的氣氛，可是吃完飯後就發現路上全部都是警察，也有很多救護車在待命；大家感覺喝了點酒，情緒上可以也可能比較興奮一點，我們覺得有一點說不出來的危險感覺，所以趕快搭上公車離開」。

她分析，首爾的地形本就蠻多上坡、下坡路，梨泰院的小巷子又特別多是下坡路，所以更危險，尤其是當大家喝醉時，肢體動作會更大。

離開梨泰院之後沒多久看到發生意外的消息，楊啟芳很震驚。她說，其實對韓國人而言，萬聖節和耶誕節是非常歡樂的節日，韓國人非常享受這種節日的氣氛，在街上也可以看到很多民眾用心裝扮，結果卻發生這種憾事，令人相當震驚和悲傷。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
韓國媳婦大S「黑底白字」哀悼！　具俊曄小S同步
梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血
18㎡擠爆300人！梨泰院死者多集中在「這裡」
快訊／國3北上車禍　嚴重紫爆回堵
「媽給我錢」成最後對話！　19歲女約會遭壓1個多小時慘死
在韓留學生一出酒吧「目擊整排遺體」　他被擠在轉角：瞬間難呼吸
韓星萬聖節照全刪光！　梨泰院3580失蹤者「影后急協尋」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血

梨泰院「18㎡斜坡擠爆300人」過半慘死！　死者多集中前端5.7m

索馬利亞連續爆炸！汽車炸彈攻擊100死300傷　遍地鮮血

比101跨年更擠！梨泰院滿滿人潮「吸不到空氣」　她見這幕驚覺危險

「媽給我錢」成最後對話！19歲女約會卻魂斷梨泰院　母苦尋遺體

梨泰院「夜店音樂」淹沒呼救聲！後方根本聽不見尖叫　繼續往前擠

警消擠不進梨泰院！錯過「心臟驟停」黃金救援4分鐘　151死主因曝

梨泰院音樂太吵！跌倒狂喊「後退」卻聽成「推」　他徒手爬牆逃生

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血

梨泰院「18㎡斜坡擠爆300人」過半慘死！　死者多集中前端5.7m

索馬利亞連續爆炸！汽車炸彈攻擊100死300傷　遍地鮮血

比101跨年更擠！梨泰院滿滿人潮「吸不到空氣」　她見這幕驚覺危險

「媽給我錢」成最後對話！19歲女約會卻魂斷梨泰院　母苦尋遺體

梨泰院「夜店音樂」淹沒呼救聲！後方根本聽不見尖叫　繼續往前擠

警消擠不進梨泰院！錯過「心臟驟停」黃金救援4分鐘　151死主因曝

梨泰院音樂太吵！跌倒狂喊「後退」卻聽成「推」　他徒手爬牆逃生

梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

童振源讚陳時中領導防疫成功　「從不看稿，所有數據暸然於胸」

韓國媳婦大S「黑底白字文」慟梨泰院151亡者！　具俊曄小S同步悼念

好想擺一台在家！飯糰一鍵就能「自動成型」　口味、形狀隨你選

梨泰院死者為何「腹部膨脹」？　醫護曝：臟器破裂大失血

恰恰來了！　彭政閔高人氣現身中信特攻主場開球

《熾道》甜寵姐弟戀7金句：我會成為你的驕傲，並成為你的依靠

蔣萬安缺席同志遊行卻挺救國團　陳時中批「反時代」

葡萄柚「3步驟去苦味」！果皮光滑、有沉重感更甜　食用禁忌曝

他玩Game Boy...後面學生問「盜版Switch？」　老玩家淚：那是祖先

梨泰院「18㎡斜坡擠爆300人」過半慘死！　死者多集中前端5.7m

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

醫目睹梨泰院「大量倒地者」口鼻爆血！

目睹梨泰院煉獄！韓消防隊長「手狂抖」

更多熱門

相關新聞

陳談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊回擊

陳談梨泰院卻扯大巨蛋　黃珊珊回擊

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動發生大規模踩踏意外，民進黨台北市長候選人陳時中30日卻舉台北大巨蛋為例，引發熱議。無黨籍台北市長候選人黃珊珊回擊，大巨蛋跟梨泰院形態完全不同，請陳時中不要魚目混珠。

19歲少女梨泰院約會慘死　母苦尋愛女遺體

19歲少女梨泰院約會慘死　母苦尋愛女遺體

梨泰院音樂淹沒呼救　後方狂擠！

梨泰院音樂淹沒呼救　後方狂擠！

如何避免梨泰院百死悲劇？　柯文哲曝北市應變機制

如何避免梨泰院百死悲劇？　柯文哲曝北市應變機制

路上惡意逼車挑釁！下一秒報應來了

路上惡意逼車挑釁！下一秒報應來了

關鍵字：

影音梨泰院日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院20歲倖存者還原現場

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面