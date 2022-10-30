比101跨年更擠！梨泰院滿滿人潮「吸不到空氣」　她見這幕驚覺危險

▲這場事故的受害者以年輕女性居多。（圖／路透，下同）

中央社記者周永捷台北30日電

「人實在太多了，再不走就好像走不了了」。韓國首爾梨泰院昨晚一場萬聖節慶祝活動爆發嚴重推擠踩踏意外，傷亡慘重。事發前不久在現場的中央社記者楊啟芳回憶當時人潮擁擠、呼吸不到空氣的危險情況，仍餘悸猶存。

韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，目前已知造成151人死亡、逾150人受傷，受害者以年輕女性居多。

楊啟芳昨晚和朋友前往梨泰院參加萬聖節慶祝活動，意外發生前半小時不到才離開梨泰院。她說，當她們抵達梨泰院，從地鐵站出來，因為人真的太多，光一個樓層就走了十分鐘，「有點呼吸不到空氣的感覺」，好不容易出來後，發現整條路上全部都是人。

她說，梨泰院有條主街，但pub（酒吧）和club（俱樂部）都在比較小條的巷子裡，因為到處都是人潮，當時她們沒辦法進去巷子內，於是在大路邊餐廳吃飯，吃完出來後就發現人怎麼更多了。

「昨晚梨泰院人潮擁擠的程度跟台北101跨年活動比起來，更擁擠許多，重點是那邊非常小、非常擠，人群看起來又會更窒息的多」。

楊啟芳形容，梨泰院有很多pub和club，比較像台北市信義區，但信義區夜店的密度沒這麼高，梨泰院是一整條街、一整條巷子內都是夜店，而且非常狹窄；平常梨泰院就是很多人潮，昨晚又是另外一個層次。

「再不走就好像走不了了，我們決定還是離開好了」。楊啟芳和友人原本想要去夜店看看，但發現完全擠不進去，如果要進去一定是要用推的，或是被後面的人推過去，所以一行人就決定提早離開去別的地方。

她說，昨晚要去夜店的人真的太多了，而夜店又都在小巷子裡，其實非常危險。

楊啟芳回想，晚餐時間前梨泰院路上還是很歡樂的氣氛，可是吃完飯後就發現路上全部都是警察，也有很多救護車在待命；大家感覺喝了點酒，情緒上可以也可能比較興奮一點，「我們覺得有一點說不出來的危險感覺，所以趕快搭上公車離開」。

她分析，首爾的地形本就蠻多上坡、下坡路，梨泰院的小巷子又特別多是下坡路，所以更危險，尤其是當大家喝醉時，肢體動作會更大。

離開梨泰院之後沒多久看到發生意外的消息，楊啟芳很震驚。她說，其實對韓國人而言，萬聖節和耶誕節是非常歡樂的節日，韓國人非常享受這種節日的氣氛，在街上也可以看到很多民眾用心裝扮，結果卻發生這種憾事，令人相當震驚和悲傷。