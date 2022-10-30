慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院人間煉獄　女友跨海尋人後心碎

▲事發當下現場人潮擁擠。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日推擠事件造成至少151死82傷，現場狀況猶如人間煉獄。隨著死者身分陸續確認，已知其中一人為年僅24歲男子崔寶成，他當時正在慶祝24歲生日，怎知這天卻成為他的忌日，手機、外套遺落在地板上，父親與友人跑遍首爾醫院找不到人，最終才得知噩耗。他的女友跨海尋人，在得知崔寶成過世的消息後，將飛往南韓，「誰能想到我明天飛去韓國，是要跟我的一生摯愛告別」。

My boyfriend and his friend are missing. Someone found his jacket and cellphone on the floor. His name is 최보성 (Choi Boseong) 24 years old. pic.twitter.com/n021qYKBjf — gabs (@gabriela__gabee) October 29, 2022

華盛頓郵報報導，崔寶成（최보성，Choi Boseong）29日晚間前往梨泰院，與2名最好的朋友們一起慶祝他的24歲生日，在晚上9點左右，他也發訊息給人在美國的女友帕蕾絲（Gabriela Pares）。但誰也沒想到，這則訊息卻是他發給女友的最後一封訊息，因為到了晚上10點多，踩踏事件突然爆發。

崔寶成當時所在地點陷入混亂，一行人失散，而他的友人向帕蕾絲敘述現場狀況。帕蕾絲當時試著打電話給崔寶成，還發訊息，但始終沒有得到回應，當她打電話聯絡崔寶成住在距離梨泰院40分鐘路程的家人時，家中還沒意識到這起事件到底有多嚴重。

當晚崔寶成穿著綠色外套、白色上衣和藍色牛仔褲，在事件發生後，為了尋找失聯的崔寶成，他的家人親友跑遍首爾各大醫院。已知有人發現崔寶成掉落在地板上的外套和手機，歸還給他的友人。

此時的帕蕾絲也在焦急等待，但最終卻收到崔寶成過世的消息。她說，她將飛往南韓與崔寶成的家人見面，「誰能想到我明天飛去韓國，是要跟我的一生摯愛告別……還是在他的生日當天」。

帕蕾絲也說，崔寶成是她見過最體貼、可愛的人，他為了朋友、家人、狗狗Im-jja而活，「對我來說，他將永遠是我生命中的摯愛」。

Quien pensaría que me tocaría volar mañana a Corea pero a despedirme del amor de mi vida…y en su cumpleaños. La vida es tan injusta — gabs (@gabriela__gabee) October 29, 2022

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