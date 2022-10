慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院人間煉獄　女友跨海尋人後心碎

▲事發當下現場人潮擁擠。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

南韓首爾梨泰院29日推擠事件造成至少151死82傷,現場狀況猶如人間煉獄。隨著死者身分陸續確認,已知其中一人為年僅24歲男子崔寶成,他當時正在慶祝24歲生日,怎知這天卻成為他的忌日,手機、外套遺落在地板上,父親與友人跑遍首爾醫院找不到人,最終才得知噩耗。他的女友跨海尋人,在得知崔寶成過世的消息後,將飛往南韓,「誰能想到我明天飛去韓國,是要跟我的一生摯愛告別」。

My boyfriend and his friend are missing. Someone found his jacket and cellphone on the floor. His name is 최보성 (Choi Boseong) 24 years old. pic.twitter.com/n021qYKBjf