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新竹強風「吹倒10人送醫」　目擊者：全撞在一起

▲▼新竹市街景、新竹市區。（圖／記者陳俊宏攝）

▲新竹風很大。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有「風城」之稱的新竹，這幾天的風更是大。新竹馬偕醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉表示，29日就有10人被風吹倒送醫。有目擊者表示，看到機車因風太大撞成一團。而中央氣象局也持續對新竹市等14縣市發布「陸上強風特報」。

白永嘉在「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書說，新竹的風真的非常大！短短幾小時，一名老人走路、4名年輕人騎車各自在不同地方被側風吹倒，受傷送急診，有骨折的、有脫臼的，沒下雨喔⋯太誇張了，呼籲大家出門千萬小心！

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白永嘉後來又更新說，在他下班前，共有10人被風吹倒。他也分享一名新竹朋友的經歷，該朋友說，「去吃臭豆腐，然後大風一吹，我老公坐我旁邊，臭豆腐就在我老公臉上了。」

▼14縣市「陸上強風特報」。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

對此，許多網友留言，「今天的風不輸颱風！騎車經過大樓旁，很容易側風從慢車道吹到快車道」、「我是從外側車道騎車行進中，被風吹到內側車道，差點去撞車（竹北興隆路上），很可怕」、「這就是風城啊～在地人應該都知道，這個季節騎車到大樓附近時，就要減速抓穩龍頭…大樓風威力很大的！」還有人目擊，「10點多經過有看到，在公道五路往頭份方向，風太大，全撞在ㄧ起了。」

氣象局也持續發布「陸上強風特報」，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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