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梨泰院哭喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死！1小時CPR救不回

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲ 梨泰院萬聖節踩踏事故至少造成151人死亡。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院平時就是年輕人、外國人聚集的鬧區，29日晚間的萬聖節派對卻演變成大型死傷事故，至少造成151人死亡及82人受傷。儘管現場民眾手牽著手，不斷喊著「要活著出去」，卻因全身被卡住無法動彈，就算看見有人倒地也無法幫忙，更有人親眼目睹朋友被壓死， CPR長達1小時也救不回。

根據《朝鮮日報》，31歲全姓民眾和友人特地從大邱到首爾參加派對，29日晚間走在巷子裡時，突然有人從後方推擠，他努力使力不被推走，接著就被夾在人潮中，「被壓了30分鐘後，同行的朋友就被壓死了。我自己幫他CPR長達1小時，但他的脈搏沒有回來。」

同樣夾在人群中的20歲崔姓民眾回憶，晚間約10時30分在Hamilton Hotel附近小巷裡，開始有人不斷從後方推擠，「能夠出去的巷子都堵住了，所以人潮沒有減少，被往牆壁方向推」，「踉蹌到快跌倒的人都一口氣被壓住」，他雖然設法脫困，但因肋骨疼痛只能坐著休息，且遲遲找不到同行友人。

從京畿道華城市前來參加的李姓民眾也表示，人潮大約晚間10時30分開始推擠，他則是在11時10分左右逃出，「也沒辦法報案什麼的，根本擠到什麼都做不了」，現場互不相識的民眾全都手牽手，不斷哭喊「至少要活著出去」，並坦言他是因為萬聖節特地前來，「沒想到會死人」。

當晚11時左右在現場的26歲金姓民眾提到，「我腳下有個女生倒地，雖然試圖拉出她，但（人潮從四面八方推）身體完全無法動」，「呼吸時腹部應該起伏，但因為實在擠得太緊，根本無法呼吸，也有人幫旁邊的人拉下口罩。」

截至台灣時間30日上午9時許，官方統計死亡人數為151人，傷患82人，失蹤人數則增至355人。151名死者包含97名女性、54名男性，其中有19名外籍人士，包括伊朗、烏茲別克、中國以及挪威等國。

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