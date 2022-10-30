站著活活被擠死！　消防還原「梨泰院煉獄現場」：根本不是被踩死

▲梨泰院萬聖節踩踏事故累計造成151人死亡。（圖／翻攝推特）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾梨泰院地區29日因萬聖節活動聚集超過10萬人，隨後發生大型踩踏事故，造成151人死亡、76人受傷，現場宛如人間煉獄。而事發當時在場進行救援的消防人員更指出，大部分的死者並非遭到踩踏而身亡，而是被大量人群擠壓，以站著的狀態活活被擠死。

南韓總統30日上午針對梨泰院事件發表緊急談話，下令徹查事發確切原因，並防止類似事件再度發生。而根據K NEWS報導，消防當局29日晚間10時40分左右，突然接到大量通報稱，至少有20人因為受到人群擠壓而昏倒。救護人員到場後，隨即替傷者進行心肺復甦術，並送往醫院搶救。

▲大量警消到場救援，現場滿地遺體。（圖／路透）



在場的消防人員直言，大量死者根本不是因為跌倒被踩死，而是以站著的狀態，被前後擠壓的人群「活活擠死」。

從29日下午5時左右，大量人潮就已經擠爆梨泰院，巷弄內人擠人，變裝到場的年輕人們根本無法動彈，甚至擠到1樓店家的招牌都開始晃動，隨處傳來痛苦的叫聲。

一名在露天酒館用餐的20多歲女性回想當時情況直言，路上人多到全都擠到桌邊，人們根本不是在走路，而是被推擠著移動，事故發生後，大量警消到場，她們才知道大事不妙，連忙回家。

龍山警察署在事故發生之前，為查緝毒品，曾配置大量人力到場，而事故發生後，相關警力隨即投入處理踩踏事故。

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