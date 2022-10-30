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百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

▲▼南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲梨泰院29日發生萬聖節踩踏事件，造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發大規模踩踏事件，目前累計151死52傷，另有至少350人失蹤。本文整理出南韓史上5大人為慘案，都因為原本可以避免的疏失或過錯，造成逾百死傷的悲劇。

1、大邱地鐵縱火案

2003年2月18日，南韓大邱市發生地鐵縱火案，共計192死147傷。一開始，1079號列車遭56歲的金大漢潑油縱火，但鐵道指令中心一片混亂，也未及時通報，導致對向1080號列車直接駛入月台，慘遭烈焰吞噬。除了大火和濃煙之外，由於列車座椅材質易燃，還會產生有毒氣體，造成更多死傷。

當時，1079號列車駕駛員崔政煥停車、以利旅客逃生，接下來卻自行離開。1080號列車駕駛員崔相烈起初資訊不足，請乘客在座位上等待，不過眼看火勢越演越烈，他竟拔下駕駛台主控鑰匙，根本還沒打開列車車門，就拋下全車旅客，自行逃離，也導致大部分罹難者都是1080號列車旅客。

▲2003年2月18日，南韓大邱市發生地鐵縱火案，共計192死147傷（圖／翻攝維基百科）

▲大邱市地鐵縱火案，車廂內部面目全非。（圖／翻攝維基百科）

2、華城海洋樂園夏令營大火

1999年6月30日凌晨，京畿道華城郡夏令營大火，導致23死5傷，罹難者包括19名兒童，年齡僅5-7歲，遺體全被燒得面目全非。

海洋樂園青年培訓中心旨在培訓青少年體能，但僅一樓為鋼筋水泥建造，2、3樓都是貨櫃堆疊而成，天花板還使用海綿與保麗龍，不僅易燃，更會散發有毒氣體。此外，屋內沒有自動灑水器，滅火器都已報廢，甚至違建雲霄飛車等遊樂設施。由於周邊道路狹窄，也導致消防車無法進入，施救難度更高。

最誇張的是，當局調查後發現，屋主朴在天花費1400萬韓元賄賂當地官員，換取建築許可證。幼稚園園長千慶子夫婦及3名老師一共5人全部跑出去喝酒，根本沒有好好照顧孩子們，遑論在事故時疏散和保護學生。

▲▼南韓首爾三豐百貨公司於1995年6月倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾三豐百貨公司於1995年6月倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

3、三豐百貨倒塌事故

1995年6月29日，南韓漢城（現在首爾）三豐百貨在短短20秒內解體坍塌，從原本5層高陷進地下4層，共計502死、937傷。這棟百貨位在黃金地段，1990年才盛大開幕，不到5年卻瞬間崩壞。

當局調查發現，三豐集團會長李鐏不斷改建加蓋，把原本設計的4層辦公大樓，修改成5層百貨公司，頂樓溜冰場也變成8間餐廳。此外，建物柱體直徑從80公分縮減為60公分，16根鋼筋減少為8根鋼筋。也就是說，這棟建築物的結構根本難以支撐後續強加的改建和重量。

更令人遺憾的是，事故當天上午，許多員工通報天花板出現大面積裂痕與巨大異音，但百貨高層卻堅持照常營業，釀成無法挽回的悲劇。

▲▼1994年10月21日，漢城聖水大橋突然斷裂，釀成32死17傷，。（圖／翻攝維基百科）

▲早晨通勤尖峰時刻，漢城聖水大橋突然斷成三截。（圖／翻攝維基百科）

4、漢城聖水大橋斷裂事故

1994年10月21日，漢城聖水大橋突然斷裂，一輛公車及數十輛轎車立刻墜下20多公尺，釀成32死17傷，成為南韓史上最嚴重橋樑意外。事發時間為上午7時40分左右，正值通勤尖峰時刻，導致死傷更為慘重。

聖水大橋完工於1979年，長1160公尺、寬19.5公尺，由鋼鐵結構搭建而成，橫跨漢江南北兩岸。不過，當時橋樑維安檢查標準不夠完善，承包商東亞建築公司缺乏必要技術，又為了加快完工，竟偷工減料，使用劣質鋼材施工。此外，漢城在10年間車流量激增，聖水大橋每日高達10.5萬輛台汽車通過，遠遠超過最大負重32噸。

5、大然閣飯店火災案

1971年12月25日，南韓漢城（現在首爾）大然閣飯店火災，造成164死63傷，罹難者包括台灣外交官，也是全球最致命的旅館火災。這棟高級飯店興建於1969年，事發當時屋齡僅1年半，但缺乏完善消防措施，加上正值聖誕假期，導致死傷人數大增。

事發當時，飯店2樓咖啡廳瓦斯爆炸，火勢透過樓梯及豎井迅速竄升，導致整棟建物充滿濃煙，高層樓房客也無法往下逃生。雖然消防單位馬上派出大量人力，還包括12架直升機，抵達現場卻發現屋頂沒有停機坪、根本無法降落施救，只好降下繩梯請受困者自行爬上來，卻因此導致2人墜落死亡。由於救援不及，一些房客跳窗逃生，造成36人死亡。

 

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