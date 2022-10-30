　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院「骨牌疊6層」慘案　20歲妹哭：現場像墳墓

記者陳俊宏／綜合報導

南韓首爾梨泰院萬聖節活動爆發推擠踩踏意外，已知造成至少149人死亡、76人受傷，其中包括外國人的2死15傷。當局表示，已收到270人的失蹤報告。現場民眾說，事發於29日深夜10時30分到40分，人群疊到5、6層，「像墳墓一樣」。

▼梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件。（圖／翻攝推特）

▲▼韓國首爾梨泰院萬聖節嚴重踩踏事件。（圖／翻攝推特）

▼事發當下，民眾被擠到表情十分痛苦。（圖／翻攝推特）

恐怖尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏146死　醫護揭致命因素。（圖／翻攝推特）

根據《韓聯社》報導，一名因腿部受傷接受急救的20多歲男子，描述當時情況，他說，從晚上10時30分左右開始推擠，10時40分人們一個接一個掉下來，「堆疊到5到6層」。另名20多歲男子形容現場慘況如「骨牌」。

一名20多歲的女子忍不住哭了起來，「人層層堆疊，像墳墓一樣，有的人逐漸失去知覺，有的人看起來已經死了。」女子的朋友也顫抖說道，「周圍的人都想方設法把人從下面救出來，但上面的人太多，救援似乎不太順利。」

▼現場民眾跌成一團，還有人被擠到牆壁上。（圖／翻攝推特）

一群人堆疊「被擠到牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因。(圖/翻攝推特)

▼民眾要拉跌倒的人起來，但根本拉不動。（圖／翻攝推特）

一群人堆疊「被擠到牆上」影片曝　他揭梨泰院嚴重傷亡原因。(圖/翻攝推特)

截至今天（30日）清晨，共有149人死亡，另76人受傷，其中有57人重傷，死亡人數可能再上升。消防人員表示，在萬聖節派對期間，一群人摔倒造成許多人傷亡，其中絕大多數是20多歲年輕人。

首爾市政府指出，已收到約270份失蹤人員報告，並將其移交給警方。警方表示，他們正在盡最大努力確認受害者的身分，預計派出法醫調查組到各個太平間確定，然後聯繫死者家屬。

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

梨泰院萬聖節死傷。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▼梨泰院萬聖節活動釀成嚴重死傷事故。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透）

▼倖存者。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體共通點
大型活動專家在梨泰院！　200公尺花20分鐘「被推出來」
百貨公司瞬間解體、大橋斷3截！　南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光
台灣女模在現場！還原梨泰院驚魂過程：好多人被抬出來CPR
快訊／韓3大電視台宣布：停播所有綜藝節目！
警衝梨泰院「有人快死了，請後退」！　年輕人反應超扯
梨泰院233人死傷　完整時間軸！10：22爆「第一聲慘叫」災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體詭異共通點

梨泰院哭喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死！1小時CPR救不回

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝！10：22爆「第一聲慘叫」災難開始

97女54男命喪梨泰院！萬聖節失蹤暴增至355人　19外籍死者國籍曝光

梨泰院酒吧、夜店林立！昔美軍聚集今吸年輕人朝聖　萬聖節釀憾事

站著活活被擠死！　消防還原「梨泰院煉獄現場」：根本不是被踩死

梨泰院151死82傷　死者多半20多歲「女性居多」！19外籍人士喪命

梨泰院「骨牌疊6層」慘案　20歲妹哭：現場像墳墓

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體詭異共通點

梨泰院哭喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死！1小時CPR救不回

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝！10：22爆「第一聲慘叫」災難開始

97女54男命喪梨泰院！萬聖節失蹤暴增至355人　19外籍死者國籍曝光

梨泰院酒吧、夜店林立！昔美軍聚集今吸年輕人朝聖　萬聖節釀憾事

站著活活被擠死！　消防還原「梨泰院煉獄現場」：根本不是被踩死

梨泰院151死82傷　死者多半20多歲「女性居多」！19外籍人士喪命

梨泰院「骨牌疊6層」慘案　20歲妹哭：現場像墳墓

50年前出土「可能被當垃圾」　黃土水「甘露水」成國美館鎮館之寶

減肥「飯後1動作」恐罹食道癌！權威醫：初期毫無自覺症狀

吃龍蝦、活鮑與干貝1500元有找　台中新天地鐵板燒新品牌11月開幕

樂齡文教力六都第一　台南打造高齡友善幸福城市

全時監控！花蓮港建置海氣象即時應變系統　提升船舶航行安全

急診醫分析梨泰院案1死因！曝「恐怖5階段」痛苦致命過程

APP顯示抽到股票！花蓮婦急貸百萬匯款搶購　警與行員聯手揭詐

蔡英文連3周桃園力挺　鄭運鵬急喊：4年前高雄惡夢不能重演

又作弊？太空人鐵捕昨天拿的普神球棒竟不符規定

野生動物版萬聖節大餐　屏科大野動中心「照養員好忙」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

50人急救　大批年輕人救護車前熱舞

梨泰院百人死傷！傳「有名人到場」

一群人「貼在牆上」影片　梨泰院嚴重傷亡原因曝

尹錫悅下令：確保私立醫院床位數量

更多熱門

相關新聞

梨泰院擺滿遺體「屁孩圍救護車熱舞」！畫面曝

梨泰院擺滿遺體「屁孩圍救護車熱舞」！畫面曝

南韓首爾梨泰院29日晚間舉辦萬聖節活動發生踩踏死傷意外，截至30日上午9點，累積151死、82傷，許多民眾目擊很多人被抬出，就地在路邊實施CPR急救，現場一片混亂之際，卻有民眾拍下有人竟然繼續在救護車旁邊熱舞狂歡的畫面，讓不少網友看傻眼。

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝光！

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝光！

梨泰院151死！醫護揭「壓力窒息」：站著都可能被活活擠死

梨泰院151死！醫護揭「壓力窒息」：站著都可能被活活擠死

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

關鍵字：

韓國梨泰院首爾萬聖節

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

玉女歌手消失30年　恩師爆「婚禮沒受邀」！

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面