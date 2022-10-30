5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

記者張靖榕／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生149死的踩踏事件，其中死者大多為20多歲的年輕人，主因是當天萬聖節慶祝活動多為年輕人參加。不過推特上一名網友在事發前5小時就表示，現場人滿為患連移動都困難，「老實說，非常危險！」結果不幸地，這句話成真了。

▲網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）

梨泰院地形多斜坡、窄巷，上萬人潮29日當晚早在5時許就已經擠爆當地，接近6時左右，一名南韓網友在推特發布照片和影片，只見現場人潮延伸至遠方綿延不絕，許多人都以萬聖節裝扮響應，具體表現了「摩肩接踵」的實際情況。

▲▼疫情後恢復生氣的梨泰院。（圖／翻攝推特）

「梨泰院徹底復活！！」該名網友表示，梨泰院人潮已回到疫情前的盛況，「但老實說，這很危險。」他說現場擠滿了人，根本動彈不得，「非常危險，如果要來梨泰院參加萬聖節請小心。如果你有小孩，千萬不要讓他們離開身邊！」

發文時間5時41分，將近5小時後的10時15分，是梨泰院最早傳出踩踏事件的時間。之後人群堆疊在人群之上，有人被擠壓在牆上動彈不得，有人被夾在人群中間漸漸窒息失去意識，有人則被壓倒在地，鞋子早已不見，甚至連外褲都被擠壓至腳踝處。

死者之中至少有2名外國人。一名外國人的姪子在推特上發文跨海尋人，PO出叔叔的照片，一名金髮的中年白人一身休閒打扮。他說叔叔也參加了當天的萬聖節活動，事件發生後就一直連繫不上，目前下落不明。