5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

記者張靖榕／綜合報導
南韓首爾梨泰院29日發生149死的踩踏事件，其中死者大多為20多歲的年輕人，主因是當天萬聖節慶祝活動多為年輕人參加。不過推特上一名網友在事發前5小時就表示，現場人滿為患連移動都困難，「老實說，非常危險！」結果不幸地，這句話成真了。
▲網友上傳梨泰院盛況，5小時後爆發踩踏慘況。（圖／翻攝推特）
梨泰院地形多斜坡、窄巷，上萬人潮29日當晚早在5時許就已經擠爆當地，接近6時左右，一名南韓網友在推特發布照片和影片，只見現場人潮延伸至遠方綿延不絕，許多人都以萬聖節裝扮響應，具體表現了「摩肩接踵」的實際情況。
▲▼疫情後恢復生氣的梨泰院。（圖／翻攝推特）
「梨泰院徹底復活！！」該名網友表示，梨泰院人潮已回到疫情前的盛況，「但老實說，這很危險。」他說現場擠滿了人，根本動彈不得，「非常危險，如果要來梨泰院參加萬聖節請小心。如果你有小孩，千萬不要讓他們離開身邊！」
發文時間5時41分，將近5小時後的10時15分，是梨泰院最早傳出踩踏事件的時間。之後人群堆疊在人群之上，有人被擠壓在牆上動彈不得，有人被夾在人群中間漸漸窒息失去意識，有人則被壓倒在地，鞋子早已不見，甚至連外褲都被擠壓至腳踝處。
死者之中至少有2名外國人。一名外國人的姪子在推特上發文跨海尋人，PO出叔叔的照片，一名金髮的中年白人一身休閒打扮。他說叔叔也參加了當天的萬聖節活動，事件發生後就一直連繫不上，目前下落不明。
梨泰院完全復活！！リアル梨泰院クラスだ！！と現地の状況をお伝えしようと思いましたが、正直かなり危険な状態です！人で溢れかえっており身動きが取れません。かなり危険なので梨泰院ハロウィンに来られる場合は注意してきてください。お子さんがいる方は絶対に手を離さないでください！ pic.twitter.com/mRTTpncj9l— かん????????｜韓国で社長やってる人 (@90ria1820) October 29, 2022
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