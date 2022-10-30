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梨泰院「萬聖節踩踏」120死100傷　20歲倖存者：到處在喊救命

▲▼梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

▲梨泰院踩踏事故目前59死150人受傷。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日晚間因萬聖節活動，湧入10萬人參加，沒想到爆發踩踏意外，猶如人間煉獄的影片及照片瘋傳。南韓韓聯社證實，目前死傷為59死150人傷。消防部門深夜統計後表示，踩踏意外造成120人死亡、100人受傷。

這次的萬聖節活動，是新冠肺炎發生3年以來，首次的戶外免戴口罩活動，因此警方早就預估29日至31日的萬聖節活動會有至少10萬人參加，已在梨泰院周圍部屬大批警力，但悲劇仍在29日晚間10時許發生。

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲▼梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏慘案。（圖／路透）

據《韓聯社》報導，警消起初接獲至少81通呼吸困難的通報，到場後發現情況更為緊急，立刻加派人力、各式救援車輛到場搶救。南韓總統尹錫悅得知後，第一時間下令對傷換進行救治，也要求啟動緊急醫療系統，並確保私立醫院床位數量。

期間，大量現場的救難照片、影片被上傳至網路，許多救難人員、路人急忙對傷患進行CPR，也有急救無效的死者被蓋上藍布放置在路旁，混亂的現場猶如人間煉獄。截至台灣時間30日凌晨2時02分，梨泰院的踩踏意外已造成120人死亡，至少100人受傷，死亡的120人中，有74人被送往醫院救治，另46人被安置在現場的臨時護理中心。

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

▲▼梨泰院現場照。（圖／路透）

▲▼梨泰院萬聖節踩踏事故。（圖／路透社）

此外，一名20多歲的倖存者表示，他在人群中不斷被推擠，一路被擠到下坡路段，直到其中一人跌倒，整群人才像骨牌一樣倒下，當時四面八方都傳來「救救我」的呼喊聲，「我是大概晚上10時30分左右被人壓在下面，人們像一座山堆積起來，被拉出來後約12點獲救」。

也有一名20多歲的男子獲救後後說「我以為我要死了」，另外兩名20多歲的女子則不斷發抖、哭著說朋友仍在事故現場，無法正確回答醫護人員問題。

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梨泰院「萬聖節踩踏」至少120死100傷　到處在喊救命
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