壯男玩「高空滑索」突然墜地慘死　開心自拍錄下死亡瞬間

Horrifying moment man, 39, falls to his death while ziplining in Brazil - lawyer for victim's family claims support beams were not properly set up

Sergio Lima was killed during a zip line outing at Canoa Quebra beach in Ceará, Brazil, on October 10 pic.twitter.com/uRm1w1RPTk — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 26, 2022

記者林彥臣／綜合報導

巴西一名39歲男子利馬（Sergio Lima）去到東北部的塞阿拉州（Ceará）卡諾亞·克布拉海灘（Canoa Quebra）海灘拍玩高空滑索，玩到一半繩索卻突然垮掉慘死，而他在玩滑索時還開心自拍，不料卻記錄下自己死亡的瞬間。利馬的律師指控業者，犯下相當嚴重的疏忽大意，才會造成這次不幸事件。

根據《每日郵報》報導，事件發生於10月10日，其中一根支撐滑索的樑木倒塌，他的女友就在一旁，親眼目睹利馬摔落慘死的畫面。

▲巴西男子利馬（Sergio Lima）玩高空滑索，卻不幸摔死。（圖／翻攝自twitter／@SchengenStory）



令人痛心的鏡頭畫面顯示，當他在滑行15秒後，突然墜落到沙丘時，微笑的利馬還對著鏡頭驚嘆不已。

利馬墜落之後，緊急送醫卻回天乏術，死因是腦部外傷。

利馬的律師指控，利馬生前向業者確認過，這個設施是否可以承受他160公斤的重量，而且業者也沒有提供頭盔、防護背心等安全裝備。

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