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快訊／梨泰院「踩踏事故」確定2人死亡　死傷超過百人

▲▼快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止躺地　現場畫面曝光 。（圖／翻攝推特）

▲梨泰院發生踩踏事故，至少50人無呼吸心跳 。（圖／翻攝推特） 

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節活動，然而晚間突然發生至少50人突然心跳停止的情況。據悉，目前已確定2人死亡，仍有50名傷患搶救中。

韓國消防部門29日晚間表示，梨泰院踩踏事故接獲81人出現呼吸困難的通報，其中有50多人心跳驟停，目前確定2人死亡，其餘傷患仍在搶救中。

【00：09更新】

根據韓媒《國民日報》報導，梨泰院現場死傷人數達到100人以上，至少有100人出現心臟驟停的情況。警消獲報後，已出動100多輛各式車輛、358人救援，詳細死亡人數尚未統計，目前確定死亡為2人。

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快訊／梨泰院「沙丁魚式人潮」擠爆！整排民眾昏迷躺地　驚悚影曝
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