快訊／梨泰院「踩踏事故」確定2人死亡　死傷超過百人

▲梨泰院發生踩踏事故，至少50人無呼吸心跳 。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日舉辦萬聖節活動，然而晚間突然發生至少50人突然心跳停止的情況。據悉，目前已確定2人死亡，仍有50名傷患搶救中。

韓國消防部門29日晚間表示，梨泰院踩踏事故接獲81人出現呼吸困難的通報，其中有50多人心跳驟停，目前確定2人死亡，其餘傷患仍在搶救中。

【00：09更新】

根據韓媒《國民日報》報導，梨泰院現場死傷人數達到100人以上，至少有100人出現心臟驟停的情況。警消獲報後，已出動100多輛各式車輛、358人救援，詳細死亡人數尚未統計，目前確定死亡為2人。

아니 이태원 싹다 여자분인게

구린내가 풀풀 난다 pic.twitter.com/HWVdDUklNq — 써클~ (@koreaisg2y) October 29, 2022

이태원 ㅇㅈㄹ 이여서

진짜 자리 금방 털고 삼각지로 왔음 pic.twitter.com/gcj65LY6Tb — 길거리랄나쓰땅그지대왕 (@jeonyonG_RALNAS) October 29, 2022

상태 심각한듯 이태원 가려는 분들 가지마세요 ㅠㅠ pic.twitter.com/XU51LGVjJP — 써클~ (@koreaisg2y) October 29, 2022

이태원에 이 정도의 구급차가 온거보면 사상자 진짜 많을거 같은데.... pic.twitter.com/u8vvjpi322 — (@zxzzz007) October 29, 2022

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