XBB和BQ.1橫掃全球！「現蹤65國」歐美亞洲全淪陷　WHO密切監測中

▲WHO將持續關注XBB和BQ.1病毒，同時也要求各國保持警惕。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新病毒XBB和BQ.1已在亞洲和歐美多國現蹤，世界衛生組織（WHO）病毒進化技術諮詢小組24日召開會議，討論這2支Omicron亞型變異株的最新進展，以及它們對公共衛生系統的影響。

WHO指出，Omicron亞型變異株XBB是BA.2.10.1和BA.2.75亞譜系的重組。截至10月上旬，XBB已在35個國家現蹤，全球流行率為1.3%，並為新加坡、印度等國帶來明顯增長的病例數。

雖然目前未有數據表明患者在感染XBB後，病情的嚴重程度會與其他病毒引起的疾病有顯著差異，但早期數據顯示，與其他Omicron亞型變異株相比，XBB引發二度感染的風險來得更高。WHO認為，XBB是否會掀起新一波疫情，將取決於當地的免疫情況和疫苗覆蓋率。

至於BQ.1，它是BA.5的亞譜系，流行率為6%，目前已在65國出現，但在歐美顯示出明顯的生長優勢。WHO病毒進化技術諮詢小組認為。BQ.1可能比其他Omicron亞變種具有更強的免疫逃逸能力，帶來更高的感染風險，但目前也沒有證據證明其病情嚴重程度有所增加。

WHO表示，由於XBB和BQ.1與其他Omicron亞變異株之間的差異不夠大，因此這2支病毒目前還不需要被分配新標籤，或被列為「需要關注的變異株」，不過由於Omicron變異株目前仍是全球流行的主要病毒，加上XBB和BQ.1仍然是令人擔憂的亞型變異株，因此WHO將持續密切監測，並要求各國保持警惕。