河邊有人在招手！她搭火車「看窗外風景」　機警反應救一命

▲一名女子搭火車時往窗外看，竟找到失蹤登山客。（圖／翻攝科羅拉多州聖胡安郡緊急管理辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女子搭火車時，無意間往窗外一瞥，竟看見河岸邊有人招手，嚇得趕緊通報列車長。原來，那是一名失蹤登山客，獨自展開科羅拉多越野跑步（Colorado Trail）卻意外受傷，受困荒野2晚之後，終於幸運獲救。

CNN報導，本案發生於10月10日，一名女子搭乘科羅拉多州「杜蘭戈與錫爾弗頓窄軌鐵路」（Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad）時，竟發現有人遇難。列車長接獲通報後，派遣2名受過醫療訓練的鐵路人員渡河、陪伴登山客，直至醫療團隊抵達。

▲登山客受傷後，獨自在野外度過2晚，終於獲救。（圖／翻攝科羅拉多州聖胡安郡緊急管理辦公室）



這名登山客來自新墨西哥州，她越野時偏離山徑，前往阿尼馬斯河（Animas）岸邊，卻不慎於途中摔斷腿，在荒郊野外度過2晚後，設法找到能見度較高的地方，向經過的火車招手，最後幸運得救。

不過，救援行動非常複雜。首先，搜救團隊乘坐直升機，使用繩索把受傷登山客運過河，接著又派遣另一架直升機把傷患送往附近醫院。最後，搜救團隊才乘坐小火車，離開河岸。