39歲女公務員倒追29歲男房仲！狂傳413封簡訊+威脅　下場慘了

▲日本一名女公務員追求男性失敗，竟揚言砍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一名女公務員因為愛上一名小她10歲的男性房仲，便瘋狂求愛，不但狂傳413封簡訊，被拒後還打電話到對方職場，揚言要砍人，讓對方苦不堪言。這名女公務員28日遭到警方依違反跟騷法逮捕。據悉，該名男子先前就曾經通報警方，然而女子不但沒因此改善，甚至還出言恐嚇。

根據《讀賣新聞》報導，現年39歲的榊三千代任職於福岡縣柳川市公所，她9月中旬因為不動產業務，認識身為房仲的29歲男性被害人，並因此愛上對方，開始窮追不捨。

嫌犯10月8日至10日的3天內，向被害人連續傳送413封求愛簡訊，還在簡訊中要求對方回覆她。男房仲忍無可忍後，於同月11日向警方通報。柳州警察署隨後對嫌犯提出警告，要求改善騷擾行為。沒想到她竟然在28日上午11時直接打電話到被害人的公司。警方表示，她在電話中直接威脅稱，要砍殺被害男性。

該名男子因此再度通報警察，警方29日依違反跟騷法將榊三千代逮捕。而嫌犯被逮後則聲稱，自己對男房仲抱有好感，才會想要追求對方，並坦承犯行。

嫌犯所任職的柳州市公所召開記者會道歉稱，「應該要得到民眾信任的公所職員發生這樣的事件，我們感到十分遺憾，將會做出嚴厲的應對措施。」

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