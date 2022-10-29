愛環保勝過老婆！查爾斯禁黛妃「做1事」　她氣炸狂轟：簡直是瘋了

▲查爾斯三世過去曾禁止黛安娜王妃使用髮膠，導致2人起衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

黛安娜王妃一頭閃亮有型的金髮曾是當時不少女性爭相效仿的對象，但專家爆料，她為了維持這頭金髮和丈夫起了衝突。原來，黛妃過去十分喜歡用髮膠，不過熱心環保的查爾斯卻為了環保禁止她再用髮膠，導致理念不同的2人產生爭執，而黛妃也認為查爾斯簡直是瘋了。

據《每日郵報》報導，查爾斯三世長期關注環保議題，為了推廣環保與有機農業理念，他甚至將自己的海格羅夫莊園（Highgrove）改造成一個完全有機的農場，並成立「Duchy Originals」推銷自家農場的有機產品。

▲黛安娜王妃一頭漂亮有型的金髮是時尚指標。（圖／達志影像／美聯社）

1988年的一篇報導稱，雖然當時還未有任何科學證據支持相關論點，但查爾斯卻很早就以氣溶膠會破壞臭氧層為由，禁止肯辛頓宮眾人使用髮膠，逼迫身邊人跟上他環保的腳步，卻因此讓他與妻子黛安娜王妃產生衝突。

英國《君王》雜誌（Majesty Magazine）總編輯席薇德（Ingrid Seward）爆料，查爾斯當時堅決要求黛妃停止使用她最愛的美髮產品，卻不被黛妃理解，「王妃要求他給出一個解釋，於是查爾斯告訴她，『因為氣溶膠會在臭氧層形成破洞』，但黛妃卻認為他簡直是瘋了」。