歐盟專家警告　輝瑞、莫德納疫苗恐引發「經期大出血」

▲ 專家警告，輝瑞及莫德納疫苗可能導致經期大出血。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國內外皆有女性接種新冠疫苗後出現月經失調、出血量改變等狀況，歐洲藥品管理局（EMA）專家28日警告，部分新冠疫苗可能導致女性經期大出血，建議將其增列為潛在副作用之一。

《法新社》報導，EMA聲明援引藥品安全委員會說法指出，「有通報接種輝瑞（Pfizer）復必泰（Comirnaty，即BNT疫苗）、莫德納Spikevax疫苗第一、第二及加強劑過後，出現經期嚴重出血的案例。」

檢視數據後，EMA取得結論為，至少有一種合理可能性指向經期大出血與疫苗存在因果關係，建議在這二款新冠疫苗產品資訊內增列這種現象。但聲明也補充，沒有證據表明部分案例的經期混亂對生育有任何影響，並強調疫苗益處遠遠大於風險。

接種疫苗後經期嚴重出血的案例出現以來，歐洲便展開監測。法國國家藥品安全管理局（ANSM）7月起開始針對這項問題訪問女性，並將調查結果提交EMA，但截至目前尚未確定兩者間任何確鑿的因果關係。

這份調查報告主要與經期長度及出血量變化有關，部分個案經痛更加嚴重。ANSM指出，大多數情況下這些症狀不嚴重且短暫，但在部分女性身上持續長達6個月，現正持續研究此問題。

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