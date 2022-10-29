13歲少女DIY染髮釀失明！「染劑噴左眼」嚴重灼傷　只能靠移植

▲奧莉維亞的左眼因遭染劑灼傷永久失明。（圖／gofundme）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一名13歲少女日前在家中嘗試DIY染髮，然而過程中裝著染髮劑的容器卻突然堵住，無法正常擠出染劑，於是她便用力按壓瓶身，怎知染劑卻突然「炸開」，並不慎噴進她的左眼，痛得她當場尖叫。少女送醫急救後，眼角膜重度灼傷，幾乎失明。醫師也直言，未來必須等待移植才有可能恢復視力。

根據《紐約郵報》報導，13歲的奧莉維亞（Olivia Stegin）日前和朋友一起在家染髮，兩人使用居家染劑打算將頭髮染成深棕色。然而不知道裝有染劑的容器出了什麼問題，原本應該要輕鬆擠出染劑的金屬管卻卡住。於是奧莉維亞便用力按壓瓶身，沒想到染劑卻突然從瓶子裡噴飛四散，部分染劑更是射進她的左眼。

奧莉維亞的母親帕梅拉當時正在廚房，當她一聽到奧莉維亞的尖叫聲，馬上就發現不對勁，立刻衝上樓。她表示，「奧莉維亞經常和她的朋友在房子裡跑來跑去，尖叫著玩耍，但那天我聽得出來，這是不一樣的尖叫。」她衝到女兒身邊後，發現奧莉維亞的整個眼睛都被染劑遮住，根本看不到睫毛與眼球。

帕梅拉立刻把女兒帶到淋浴間，並拿蓮蓬頭沖掉染劑，但是女兒痛到不斷掙扎。她直言，當她們成功將染劑洗掉時，染劑至少已經在眼睛上停留15到20分鐘，徹底穿透她的眼角膜，奧莉維亞當下更是什麼都看不見。

奧莉維亞到醫院治療後才發現，左眼受到三度灼傷，角膜的表層「被燒掉」，導致她失明。經過數個月的治療，奧莉維亞的眼睛並無好轉。醫生直言，她只能依靠角膜移植來恢復視力，而由於她的年紀與免疫系統，移植手術排斥的風險也非常高。

在過去的5個月內，奧莉維亞嘗試各種治療方式，但她的眼角膜上卻長出血管以及永久性疤痕，導致視力持續下降。

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