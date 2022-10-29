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卡蜜拉搭機遭襲！「飛鳥」正面撞上客機　機頭凹陷濺血畫面曝

▲▼卡蜜拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡蜜拉搭機從印度返英時，飛機突然被飛鳥撞上。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國王后卡蜜拉28日搭機從印度返英，不料飛機卻在降落倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）時，突遭飛鳥撞擊，導致機頭沾上血跡，明顯凹陷，所幸班機最後安全降落。

據《每日郵報》報導，剛結束印度假期的卡蜜拉，在當地28日乘搭英國航空的波音777-200ER班機，從印度班加羅爾（Bangalore）飛回英國。班機原定於下午1點落地，豈料就在客機準備著陸時，突然有隻飛鳥迅速衝來，正面撞上客機。

▲▼卡蜜拉搭機從印度返英時，飛機突然被飛鳥撞上，導致機頭凹陷殘留血跡。（組圖／翻攝自Instagram）

▲機頭與飛鳥相撞後凹陷殘留血跡。（組圖／翻攝自Instagram）

從現場照片看來，機頭與飛鳥相撞後凹了一個大洞，損壞相當明顯，而且上面甚至還沾染了些許血跡，所幸飛機最後安全著陸，機上乘客也未受影響。英國航空表示，飛機撞上飛鳥的事件偶有發生，但在多數情況下，飛機都不會出現危險。

事實上，卡蜜拉曾多次公開承認她害怕搭飛機，有一次甚至被嚇得坐在私人專機的登機階梯上，不肯上飛機，而她此行是要到印度的療養渡假村SOUKYA修養身心。卡蜜拉此前曾表示，雖然她很害怕搭機，但只要她在飛機起飛時能緊抓著另一半查爾斯三世的手，就能克服。

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