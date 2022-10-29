南韓徹查「外國人違規炒房」！　超過一半都是中國人

▲南韓政府調查外國人炒房現象，發現有5成都是中國人。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合報導

南韓國土交通部徹查外國人在韓的房產交易，卻發現有近4成疑似違規，涉嫌炒房，而其中甚至超過一半都是中國人。不僅如此，疑似涉及炒房的房產大多位於首都圈。國土部目前已經向法務部、關稅廳、警察廳以及國稅廳等機構通報相關可疑案例。

根據《韓聯社》報導，國土交通部28日公布外國人在韓房產交易的現狀調查結果，並針對1145筆疑似出現違規行為的房產交易進行調查，發現其中有近4成，也就是411筆中，出現567起疑似違規行為。

其中又以非法跨境轉移購房資金最多，共121起；其次則是持同居（F-1）簽證非法從事營利的租賃業，共57起；還有特殊關係人之間的變相贈與，共30起。

從國籍來看，在567起疑似違規行為中，有314起是中國人，占55.4%，超過半數；其次依序為美國人104起、加拿大人35起。而超過7成的疑似違規交易都出現在首都圈，以京畿道的185起最多，占32.6%；其次依序為首爾市171起、仁川市65起。

國土交通部已經將上述可疑案例通報給法務部、關稅廳、警察廳以及國稅廳等相關機構，未來也計畫持續完善外國人房產交易的規定，以抵制炒房、炒地等投機行為。

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