▲星馬作家陳宇昕被詐騙鎖定，試圖以高額酬勞騙他來台「受訪」。（圖／翻攝自Facebook／牛油小生）

記者葉睿涵／綜合報導

東南亞「豬仔風波」持續延燒之際，星馬近日也傳出詐騙集團將魔爪伸到藝文界，假借台媒《天下雜誌》與《聯合文學雜誌》之名，以高額報酬邀請作家來台受訪。幸運的是，被鎖定為目標的作家陳宇昕機警識破對方詭計，才未上當受騙。《天下雜誌》和《聯合文學》28日也發出聯合聲明，提醒各界提防來路不明的訊息。

據《聯合早報》報導，以筆名「奶油小生」縱橫星馬文壇的陳宇昕，除了曾出版多部書籍外，也是新加坡《聯合早報》副刊高級記者。他27日在粉專揭露，自己最近碰到了奇怪的騙局，雖然不知對方目的為何，但還是想和網友們分享此次遭遇，提醒眾人提高防詐騙意識。

原來，陳宇昕最近在Facebook收到陌生女子謝怡筠（Mandy）的訊息，對方自稱為《天下雜誌》時尚生活版編輯室助理兼攝影師，向陳宇昕發出邀約，希望他能在12月接受由《天下雜誌》攝影、《聯合文學》編採的聯合專訪，與讀者詳談文學與創作歷程，更聲稱相關內容將發布在《聯合文學》第461期的頭號板牆。

除此之外，對方也告訴陳宇昕，由於拍攝地點在台北，因此報社將贊助陳宇昕機票的費用，並協助辦理簽證等事宜，而且對方也開出了相當高的酬勞，聲稱報社將提供新台幣2萬元的拍攝酬勞，而採訪部分則視稿件分紅而定，酬勞約為新台幣3至5千元不等。

雖然對方在整個邀約過程中對答如流，但陳宇昕卻心生懷疑，認為「天下沒有白吃的午餐」，現在的文學雜誌可能缺乏為國外作者「出錢出機票還有酬勞」的資金，便向他在《天下雜誌》與《聯合文學》工作的朋友求證。果不其然，陳宇昕的友人從未聽過相關專訪，於是他立刻封鎖了對方。

陳宇昕打趣表示，他懷疑對方可能是仙人跳，但因為自己實在不清楚對方的目的，因此「我不敢奉陪玩下去」。對此，《天下雜誌》和《聯合文學》28日發出聯合聲明，澄清《天下雜誌》從未僱傭「謝怡筠」，目前也沒有合作採訪新銳作家的計畫，並將蒐證採取必要的法律行動。