華郵分析習近平「3大優先政策」點名台灣　專家：間諜已掌權

▲習近平展開史無前例的第三任期，被外媒形容是「毛澤東以後最強大的領導人」。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，習近平展開新任期後，「台灣、導彈、間諜活動」成為中國3大優先要務。史丹佛大學中國經濟與制度研究中心（SCCEI）高級研究員吳國光直言，20大獲提拔的高階領袖人選顯示，在習近平的中國「間諜已經掌握權力」，就像蘇聯時代的國家安全委員會（KGB）一樣。

報導指出，習近平藉20大鞏固他在制訂國家政治議程的角色，也抹除可能取代自己的政治網絡。在24人編制的政治局裡，習近平一共提拔13人，其中大多數不僅與他有著密切私人關係，還擁有先進科技、國安或軍事力量等相關專業或經驗。

政治局人事布局的另一重點是台灣，24名委員之中高達15人與台灣有某種程度的關聯，例如管理兩岸商業關係，或是主張「收復台灣」的軍事背景人士。另外也反映習近平的職涯道路，因為他在與台密切商業往來的福建及浙江都待過很多年，而前東部戰區司令何衛東連跳3級進入政治局，更顯示習近平對台議程具威脅性的一面。

▲中共20大的人事布局引發外媒分析與關注。（圖／記者任以芳攝）



吳國光指出，「習近平強調自己繼承毛澤東的傳統，在他的領導下，就像在1940年代毛澤東的領導一樣，黨將能夠獲得他們想要的任何東西。」不過，儘管中國的全球影響力日益增長，他仍擔心經濟成長放緩、與西方經濟體日益深化關係，可能弱化黨的權力，「習近平有很大的野心，用他自己的話說，他想把中國帶回世界舞台的中心，以這目的而言，中國還不夠強大。現在看來，習近平真的想利用體系，不僅控制社會力量，還要在監視政治菁英及外國關係方面發揮作用。」

台灣智庫「國防安全研究院」院長沈明室分析，政治局人事異動似乎顯示，習近平對台灣「失去耐心」，正在推動「不在乎海峽兩岸關係惡化的強硬對台策略」。

淡江大學中國研究學者洪耀南則認為，習近平對安全的強調，反映出高度集中統治的困境，也就是「毛澤東陷阱」。如今，習必須像史達林那樣，實施更嚴格的內部控制，或者追求更猖獗的國族主義及侵略，「由於習近平處於越來越小的決策圈，就更容易做出糟糕決定。」