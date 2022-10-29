英皇家空軍被爆「幫解放軍上課」　國防部：未涉敏感內容

▲英國皇家空軍颱風戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《天空新聞》28日獨家報導，英國皇家空軍曾派遣至少4名現役飛行員，前往北京參與「航空英語課程」，指導解放軍空軍，甚至允許中國公民就讀英國軍校。對此，英國國防部發言人表示，他們未向解放軍提供噴射戰機或其他涉及敏感資訊的課程。

報導指出，這場「航空英語課程」於2016年舉辦，另有至少3位中國公民在林肯郡皇家空軍學院接受培訓，其中最新進學員於2019年就讀，而當時英國「最親密盟友」美國正值川普執政，雙方日益關切來自中國的安全威脅。

一名前英國高階軍官也向《天空新聞》爆料，他以前就知道一些中國公民在斯文敦（Swindon）的聯合軍種指揮參謀學院（Joint Services Command and Staff College）就讀，這間軍校專門培訓陸海空高階軍事人員。

▲2021年8月29日，英國武裝部隊第16空中突擊旅從阿富汗返國。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，英國政府本月稍早才透露，約30名前英國飛官目前正在中國，教導解放軍如何擊敗西方戰機，「對英國及西方利益構成威脅」。國防部頒布威脅警報，警告現役及退役人員切勿接受此類工作邀約，官員也迫切修法，希望把這類活動入罪化。

不過，了解英中政府關係的消息人士指出，倫敦先前就曾與北京進行過國防訓練活動，而且多年以來，前飛官的海外工作都向官員們公開，直至今年9月都未引發如此強烈的反對。因此，在未說明更多背景脈絡的情況下，現在突然發動反對倡議，顯得有些奇怪。

另一名消息人士認為，「航空英語課程」的名稱並不合適，因為課堂上「談論的不僅是英語」，「一方面，在政治議程適合時，國防部很樂於提供國際國防訓練機會，但現在將批評做出類似行為的人。」