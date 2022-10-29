她「和8男狂生11孩」羞喊還想要！夢想湊滿30寶　原因曝光被罵爆

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州的菲艾（Phi）與8名不同男子生下11個孩子，還立志「想要再生19個，這樣就能打平到30個（孩子）。」她毫不避諱談論此事，反而認為這是一種優勢，因為只要維持這種關係，不論發生什麼事，她的孩子們都不會沒有爸爸。此話一出，立刻引爆輿論抨擊。

菲艾經常在TikTok帳號分享多子家庭的生活，而且似乎和大多數孩子的爸爸都維持良好關係。她開玩笑說，自己是在臉書Marketplace發文，或者四處張貼廣告，才找到對象的。

▲菲艾（Phi）希望可以生到30個孩子。（圖／翻攝Tiktok@phieudoraa）



菲艾先前發布影片，解釋身邊有那麼多男人的好處，「如果我只有一個孩子，而孩子的爸碰巧離開或死去，我的孩子就沒有爸爸了。但如果我有8個（伴侶），即使其中3個離開或死去，我的孩子們還是有5個爸爸。」

許多網友抨擊，菲艾的價值觀扭曲，「我在這裡學到的唯一一件事就是，當明顯存在上面這種問題時，就應該採取避孕措施」、「一次是錯誤，兩次是選擇，在那之後就是習慣了」、「看在上帝的份上，停止繁殖吧！」但也有人看到男方的照片後力挺，「不用感到羞恥，他們都是很棒的對象！」