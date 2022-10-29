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美期中選舉將至！國會鹿死誰手就看這一次　路透分析拜登處境

▲▼拜登。（圖／路透）

▲將於11月8日登場的美國期中選舉，結果將影響總統拜登未來兩年的任期。（圖／路透）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國期中選舉將於11月8日登場，會決定聯邦參議院、眾議院兩院由在野的共和黨或執政的民主黨掌控，選舉結果也將為總統拜登（Joe Biden）未來兩年任期帶來深遠影響。

路透社分析不同的選舉結果可能對拜登政府造成哪些後果。

● 民主黨繼續掌控參眾兩院
對民主黨來說，最好的結果就是保有參眾兩院的控制權，但各界一向認為出現這種情況的可能性很小，民意調查分析網站FiveThirtyEight等單位預估，民主黨目前大概只有20%的機率能保住眾議院多數優勢。

拜登承諾，如果民主黨保住國會控制權，就要將墮胎權寫入法律，並通過攻擊性武器的禁令，他也可能在資助兒童托育、社區大學和改革移民政策的計畫上加倍努力。

不過，拜登執政頭兩年，已證明一黨同時掌控國會和白宮，並不代表總統就能稱心如意。

在墮胎和移民等非關預算的議題上表決時，可能仍需要60名參議員的支持才能避開「阻撓議事」（filibuster）規則。

● 民主黨維持在參院的優勢 但輸掉眾院控制權
這種情況將引發一連串由眾院主導的調查，從而讓拜登的總統任期窒礙難行，任何新的大型支出法案也可能無法通過，因為眾院只需簡單多數就能擋下。

美國聯邦眾議院共有435席，當一個政黨掌握了多數席次，旗下國會議員就可成為眾議院各委員會主席，並排定他們的議程。

有可能擔任各委員會主席的共和黨眾議員已表明，他們打算調查拜登的內閣成員和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫資金，還有一些議員鎖定拜登之子韓特（Hunter Biden）在海外的工作，以及聯邦調查局（FBI）對共和黨籍前總統川普（Donald Trump）發起的調查。

眾院也有可能展開彈劾程序，部分共和黨人曾說想要彈劾拜登，雖然他可能面臨的「叛國、賄賂或其他輕重罪」指控都不明確。任何彈劾案都要由參院審理，而民主黨能靠著在參院的優勢擋下。

共和黨人也矢言提案刪減拜登優先施政項目的開支，例如對烏克蘭的鉅額軍事援助或環境倡議。如果民主黨主導的參院不願配合，共和黨人可能會揚言讓一些政府部門關閉或拒絕提高舉債上限來作為反制。

第118屆美國國會將於2023年1月3日展開，兩黨可能一開始就會為了政府在剩餘財政年度的預算資金而角力。美國本財政年度到2023年9月30日為止。

民主黨若能在參院保住微弱的控制權，將可繼續掌有同意法官任命案的權力，並阻止共和黨籍眾議員推翻拜登的政策、且推出自己的議程。參院多數黨領袖也可決定要表決哪些事項，或將哪些議題束之高閣。

● 民主黨沒保住參眾兩院
拜登和民主黨最不想看到的情況就是兩院都沒保住，這可能導致拜登的政策在未來兩年徹底被凍結，且共和黨致力撤銷過去兩年已通過的立法，或許還會彈劾他。

共和黨可能會全力推動大幅削減國內支出，並讓一些原定於2025年年底到期的減稅規定變成永久性措施。還有人提議改革攸關退休群體的龐大社會安全計畫，以及年長者和身心障礙人士的醫療保險。

拜登則可行使總統否決權來阻止立法、打消那些想要推翻他政策的企圖。國會通過的法案還須總統簽署才能成法，而拜登已表明會在一些情況下動用否決權，例如任何讓墮胎在全國變成違法行為的法案。

要推翻總統否決權，需要在參眾兩院擁有2/3多數，而共和黨不太可能握有這麼強大的席次優勢。

預料共和黨無法在期中選舉拿下足夠多的參院席次來克服「阻撓議事」規則，因此墮胎或移民的相關法案很難在會期之初通過。

不過，共和黨人可在稅務和預算相關議案上採取特殊的「協調」程序，在歧見甚深的國會中，兩黨都曾利用這個方法來推進自己的議程。

至於眾院彈劾拜登的程序能否進一步送交參院審理，將取決於參院多數黨領袖如何決定，一般認為這個位置很可能由共和黨資深參議員麥康奈（Mitch McConnell）拿下。

他已承諾，如果成為參院多數黨領袖，將擋下拜登在2024年提名的任何最高法院大法官人選。

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