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白宮宣布：拜登將出席11月G20峰會　面對面「拜習會」引關注

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲ 拜登上任後多次與習近平視訊通話。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮28日宣布，總統拜登11月將展開為期一周的海外訪問，到訪埃及、柬埔寨及印尼3國，參加聯合國氣候變化公約第27次締約方大會（COP27）、東南亞國協（ASEAN）及20國集團（G20）的4場峰會，是否會在G20場邊與中國國家主席習近平會談，受到國際關注。

根據《美聯社》，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）28日宣布，拜登11月11日將出席在埃及舉行的COP27氣候會議，接著前往柬埔寨金邊參加美國-東協峰會及東亞峰會（EAS），再赴印尼峇厘島參加G20峰會。

G20峰會將於11月13至16日登場，屆時全球最大經濟體領袖將齊聚一堂，拜登可能首度以總統身分和習近平面對面會晤，也可能和俄羅斯總統普丁見面，但習近平和普丁出訪計畫目前尚未公布，拜登也不太可能與普丁一對一會談。

拜登2012年以副總統身份訪中，便由時任國家副主席的習近平接待，習近平隔年應拜登邀請訪美。拜登就任總統以來，二人也多次通話，但美中關係日益引發憂慮。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）本周稍早曾透露，美中官員正努力安排拜習會，但日期尚未確認。中國外交部發言人汪文斌對此則回應，目前沒有可以提供的消息。

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