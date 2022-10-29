南韓今年最大地震！上下搖晃「家像被連根拔」　地層傳詭異爆炸聲

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今（29）日上午8時27分（台灣時間上午7時27分），在忠清北道槐山郡東北方11公里處發生規模各為3.5、4.1的地震，不僅是今年最大的一場地震，也是繼去年12月在濟州島西歸浦鄰近海域發生規模4.9地震以後，時隔10個月最大一場地震。居民表示彷彿聽到爆炸聲，也有居民感覺住家像是被「連根拔起」。

根據《韓聯社》，忠清北道槐山郡長延面鳥谷里一帶29日上午8時27分發生規模各為3.5、4.1的地震，震源深度為12公里，是南北韓從開始觀測氣象以來排行第38的地震。一開始南韓氣象廳對外宣布的地震規模為4.3，不過之後隨即下修至4.1，為今年以來南韓國內首度發生規模超過4.0以上的地震。

南韓氣象廳表示，從規模4.1的地震發生以後，至上午10時以前一共發生12次餘震。

▲南韓忠清北道槐山郡29日上午爆發規模4.1地震。（圖／大韓民國氣象廳）

以第2次地震為基準，其測得震度忠清北道5；慶尚北道4；江原道、京畿道、大田市3；慶尚南道、大邱市、首爾市、世宗市、仁川市、全羅南北道、忠清南道2；光州市、釜山市、蔚山市、濟州島1。

南韓氣象廳指出，其實在規模4.1的地震發生以前，還有3次規模較小的「前震」，意指在發生大規模地震的斷層內，在本震（最主要的地震）發生之前，所發生的規模較小的地震。

消防當局指出，目前未接獲任何人員傷亡的消息，這場地震也並未影響到核電廠。南韓總統尹錫悅則指示行政安全部長，須多加留意災情。

▼地震發生時，天安站附近的無窮花號列車一度暫停行駛。

根據韓媒《朝鮮日報》，在連續2場地震發生之後，推特等網路上隨即出現網友們分享的「經驗談」。一名居住在忠清北道陰城郡的網友表示，「地震總共來了3次，當時我是躺著的，但我感覺到的並非是搖晃的感覺，而是整個地層被從下往上拔，就好像是整個房子被『連根拔起』的感覺，所以我一開始還以為，到底是誰在拆我家。」

一名居住在忠清北道忠州市的網友則表示，「真的是從睡夢中被嚇醒！突然出現撞擊聲、床在搖晃。一開始先是感覺到地震，半夢半醒的我還沒發覺異狀，直到手機收到地震警報簡訊」；另一名網友則表示，「還以為發生戰爭了。」

忠清北道報恩郡的網友則表示，「我當時躺在床上，突然間感受到一震晃動，我被嚇醒了。手機立刻傳來警報聲，原來是氣象廳發送的緊急災難警報訊息。」

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