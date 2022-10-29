馬斯克收購推特！川普有望回歸　樂翻：終於交到明智者手上

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）將成為推特的新主人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球首富、特斯拉創始人馬斯克以440億美元（約新台幣1.4兆元）成功收購推特，美國前總統川普第一時間在自己的社交平台Truth social表示，很高興推特終於交到「理智的人」手上。有消息人士更指出，推特易主後，馬斯克有意開放被終身禁用的用戶們重返推特，以保護「言論自由」。

根據《路透社》報導，馬斯克27日正式收購推特，而2021年1月因為美國國會暴動事件而被推特刪除帳號的川普也在第一時間「道喜」。這名曾經擁有8860萬名粉絲的美國總統表示，「我很高興推特現在有了理智的人，不再由那些憎恨國家的激進左翼份子與瘋子管理。」

馬斯克早前接受《金融時報》採訪時表示，「永久禁用非常罕見，只有那些機器人帳號、詐騙帳號以及垃圾郵件帳號才應該得到這種待遇，我認為（推特）封鎖川普是不正確的行為。」《彭博社》也引述消息人士報導，馬斯克計畫取消對於用戶的永久禁令。

▲美國前總統川普有望回歸推特。（圖／路透）



《紐約郵報》報導，一旦馬斯克決定取消相關禁令，那些曾被推特取消帳號的名人們將有望回歸推特，包含川普。不過川普本人至今未表態是否重回推特，他曾經發誓不再使用推特，隨後也成立一個新的社交平台Truth social。

馬斯克28日在推特上表示，將成立一個觀點廣泛且內容多樣的審核委員會，而在該委員會召開之前，並不會就審核或是恢復帳號做出任何重大決定。儘管他聲稱，會把推特打造成一個全世界最有公信力的廣告平台，但在收購消息傳出後，仍有部分廠商暫停在推特上的廣告投放，並觀望這位接管人對平台的後續發展方向。

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